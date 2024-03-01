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Yüksekova'da kadınlar KADES'le güvende olacak

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Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, kadınların daha güvende olmaları için Kadın Acil İhbar Sistemi programını tanıtmaya devam ediyor.

Yüksekova'da kadınlar Kades'le güvende olacak

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, kadınların daha güvende olmaları için Kadın Acil İhbar Sistemi programını tanıtmaya devam ediyor.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadınlara yönelik bilgilendirmelerde bulunmaya devam ediyor. Mahalle mahalle, kurum kurum, okul okul, cami cami gezerek bilgilendirme yapan ekipler, daha sonra kadınların telefonlarına uygulamayı indiriyor.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde çalışan Polis Memuru Şeyda Ata Demirel, KADES programını tanıtmak için kurumları, okulları ve evleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Kadınlara yönelik şiddeti azaltmak ve kadınların yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan KADES uygulamasını tanıttık. Bu uygulamayı hem kurumlarda hem de caddelerde kadınlara tanıttık. Tüm kadınlarımız KADES programıyla güvende olacaklar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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