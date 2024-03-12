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Yüksekova'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü Programı Düzenlendi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Yüksekova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon izletildi.

Şiirlerin okunduğu ve müzik dinletisinin sunulduğu programda, oratoryo ile tiyatro gösterisi sahnelendi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Belediye Başkan Yardımcıları Kerim Bulut ve Akif Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, Müftü Mahmut Sevük, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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