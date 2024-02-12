YTB, 2024 Türkiye Bursları başvurularını Irak'ta tanıttı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Irak'ın Kerkük kentindeki üniversite öğrencilerine 2024 Türkiye Bursları başvuru sürecini anlattı. Kerkük Üniversitesi öğrencileri, Türkiye'de kaliteli üniversitelerde burs kazanarak mezun olduktan sonra Kerkük'e geri dönüp hizmet vermeleri bekleniyor.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "2024 Türkiye Bursları"na başvuru süreci Irak'ın Kerkük kentindeki üniversite öğrencilerine anlatıldı.
YTB Orta Doğu Koordinatörü Üzeyir Göksün, Kerkük Üniversitesinde düzenlenen tanıtım programında Türkiye Bursları başvuru sürecine ilişkin bilgi verdi ve öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.
Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hamdi Latif Hayrullah da AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitede Türkiye burslarına yoğun ilgi gösterildiğini ifade etti.
Tanıtım programının öğrencilerin başvuru süreçlerine önemli katkısı olduğunu söyleyen Hayrullah, Türkiye'nin kaliteli üniversitelerinde burs kazanan öğrencilerin mezun olduktan sonra Kerkük'e geri dönüp burada hizmet vermelerini beklediklerini dile getirdi.
Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölüm Başkan Yardımcısı Kübra Sadun Cafer, bursu kazanan öğrencilerin Türkiye'nin köklü üniversitelerinde gördükleri eğitimi Irak eğitimine aktarmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Cafer, kendisinin de yıllar önce YTB'nin sağladığı Türkiye burslarından faydalanarak Türkiye'de eğitim gördüğü bilgisini veren Cafer, Türkiye mezunlarının iki ülke arasında dostluk köprüsü görevi gördüklerini söyledi.