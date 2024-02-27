Yozgat'ta kaybolan zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı

Yozgat'ta kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Dayılı köyünde 25 Şubat pazar günü akşam saatlerinde evden ayrılan zihinsel engelli 60 yaşındaki Enver Gültepe'ye ulaşamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

Afad ve jandarma ekipleri, Gültepe'yi bulmak için Dayılı köyü ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.