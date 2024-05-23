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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, KADES uygulamasıyla mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araç sürücülerine eğitim verdi

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde Kadın Destek (KADES) uygulaması ile mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araç sürücülerine yönelik eğitim çalışması yaptı. Jandarma ekipleri, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik kadınlara KADES uygulamasını tanıttı. Broşür dağıtan jandarma, talep eden kadınların cep telefonuna KADES programını yükledi. Jandarma trafik ekipleri ise mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araç sürücülerine, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanmama, hız kuralları ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Ekipler, vatandaşlardan şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde Kadın Destek ( Kades ) uygulaması ile mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araç sürücülerine yönelik eğitim çalışması yaptı.

Jandarma ekipleri Boğazlıyan ilçesine bağlı Çakmak köyünde, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

Broşür dağıtan jandarma, talep eden kadınların cep telefonuna KADES programını yükledi.

Jandarma trafik ekipleri ise mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araç sürücülerine, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanmama, hız kuralları ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlardan şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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