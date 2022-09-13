Yozgat gündem haberleri: Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
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Yozgat yerel gündem haberine göre Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki N.A, ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesine başvurdu.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından N.A, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan N.A'nın cenazesi, ilçede toprağa verildi.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel