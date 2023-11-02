Bolu'da vatandaşlar tarafından uçmakta zorlanan sakar meke kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Burada sağlık kontrolleri yapılan göçmen kuş, dinlendirilerek tekrar doğaya salındı.

Yorgun düşen Sakar Meke kuşu, Bolu'da dinlendirilerek tekrar doğaya salındı

BOLU - Bolu'da vatandaşlar tarafından uçmakta zorlanan sakar meke kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Burada sağlık kontrolleri yapılan göçmen kuş, dinlendirilerek tekrar doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde vatandaşlar tarafından uçmakta zorlanan bir kuş görüldü. Kuşun yanına giderek, uçamadığını fark eden vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'ne bildirildi. Organize Sanayi Bölgesi'ne gelen ekipler tarafından uçmakta zorlanan kuşun genellikle kış aylarını geçirmek için Bolu'ya gelen sakar meke olduğu belirlendi.

"Korunaklı bir kutu içerisine alınmalı"

Göçmen kuşların insanlara geçebilecek zoonotik hastalıklar taşıyabileceğine vurgu yapan Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube'sinden Dr. Adem Turan "Genelde ilimize kış aylarını geçirmek üzere gelen Sakar Meke, alnı hariç siyah renkli olup, alnındaki beyaz lekesi ile diğer kuşlardan ayırt edilebilmektedir. Bu tür hayvanların bulunması durumunda insan ve insan hareketlerinden uzak, korunaklı bir kutu içerisine alınmalı" dedi.