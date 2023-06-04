Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olması köyünde sevinçle karşılandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olması, doğup büyüdüğü Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyünde sevinçle karşılandı. Köyde yaşayan vatandaşlar, büyük heyecan ve gurur duyduklarını söyledi.

1971 yılında Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyünde doğan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk ve orta öğrenimi köyde tamamlayarak, İstanbul'a yerleşti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bakan Tunç, 23, 24, 25, 26 ve 27'nci dönemlerde AK Parti Bartın Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev aldı. AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olarak atanması, doğup büyüdüğü köy olan Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde sevinç ve mutlulukla karşılandı. Bartın'a 53, Ulus ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Ulukaya köyünde 140 kişi yaşıyor. Köyde bulunan Ulukaya şelalesi ve Ulukaya kanyonu 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmişti.

'SEVİNÇTEN SABAHA KADAR UYUMADIK'

Köyde yaşayan Halil Güneri, Yılmaz Tunç'un bakan olmasından dolayı gurur yaşadıklarını belirterek, ?Sayın Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olarak görevlendirilmesi hem köyümüz ve hem de Bartın için büyük bir mutluluk oldu. Bizim Yılmaz beyin o görevlere yükselmesi bizler için çok büyük bir sevinç kaynağı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Yılmaz Tunç'u Adalet Bakanı olarak ilan etmesinden sonra sabaha kadar sevinçten uyuyamadık. Bu bizi çok mutlu etti. Yılmaz beyin bakan olması hem Türkiye ve Bartın için büyük kazanım oldu? dedi. Ulukaya köyünün eski muhtarı Sadık Özkan da, 'Bizim, sayın Yılmaz Tunç'un bakan olması yönünde bir beklentimiz vardı. Hükümetin böyle kurulması bizi memnun etti. Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olması bizi çok gururlandırdı. Burada doğan Sayın Tunç'un Bakan olması hepimiz için iyi oldu' diye konuştu. (DHA)