YILIN OLAYLARI 2022

ENDONEZYA'DA BİR FUTBOL MÜSABAKASI SIRASINDA POLİSİN ARBEDEYİ DURDURMAK İÇİN GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANMASININ ARDINDAN MEYDANA GELEN İZDİHAMDA 133 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Stadyum içinde yaşanan arbede ve izdiham

Polisin sıktığı gaz

Facianın gerçekleştiği stadyum

Stadyumun içinde olaylar sırasında hasar gören polis araçları

Stadyum çevresinde hasarlı polis araçları

Stadyumdan genel görüntü

Hastane önünde bekleyen insanlar

Hastanede tedavi altına alınan yaralılar

Hayatını kaybeden insanlar için düzenlenen tören

Tören alanına çiçek bırakılması

TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA HİDROKARBON ALANINDA MUTABAKAT MUHTIRASI İMZALANDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçaktan inişi

Çavuşoğlu'nun Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Manguş tarafından karşılanması

Çiçek takdimi

Çavuşoğlu-Manguş görüşmesi

Dibeybe'nin Türk heyeti karşılaması

Toplu fotoğraf çekimi

İki mutabakat muhtırasının imza töreni

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yle görüşmesi

Toplu fotoğraf çekimi

Heyetlerin masada karşılıklı oturması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El-Menfi ile görüşmesi

Heyetlerin karşılıklı oturması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU TOPLANTISINA KATILDI

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği önünde bekleyen vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini karşılayan Türk vatandaşlarla görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prag Satosu'na gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prag Şatosu'na girişi

Programın düzenlendiği Prag Şatosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılarla görüşmesi

Toplantıya katılanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve Çekya Başbakanı Fiala ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ermenistan Başbakanı Paşinyan görüşmesi

Görüşmeye katılan Türk ve Ermeni heyetten detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve toplantıya katılan liderlerle sohbet etmesi

Aile fotoğrafı

TAYLAND'DA ÇOCUK BAKIM EVİNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 22'Sİ ÇOCUK 37 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Nong Bua Lamphu bölgesinde silahlı saldırı yapılan çocuk bakımevi

Olay yerinde bulunan insanlar ve hayatını kaybeden çocukların cansız bedenleri ENDONEZYA'DA BİR FUTBOL MÜSABAKASI SIRASINDA POLİSİN ARBEDEYİ DURDURMAK İÇİN GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANMASININ ARDINDAN MEYDANA GELEN İZDİHAMDA 133 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (1 EKİM)

Endonezya'da futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda 174 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA HİDROKARBON ALANINDA MUTABAKAT MUHTIRASI İMZALANDI (3 EKİM)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a vardı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını belirterek, "(Libya'dan) Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız." dedi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU TOPLANTISINA KATILDI (6 EKİM)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Erdoğan düzenlediği basın toplantısında, bu görüşmeye ilişkin, "Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum." ifadelerini kullandı, "Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin Başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibarıyla zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor." açıklamasını yaptı.

TAYLAND'DA ÇOCUK BAKIM EVİNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 22'Sİ ÇOCUK 37 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ (6 EKİM)

Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 22'si çocuk 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan 34 yaşındaki saldırgan Panya Kamlarb'ın daha sonra eşini ve çocuğunu öldürüp intihar ettiğini söyledi.