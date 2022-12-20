YILIN OLAYLARI 2022
Güncel Haberler
ENDONEZYA'DA BİR FUTBOL MÜSABAKASI SIRASINDA POLİSİN ARBEDEYİ DURDURMAK İÇİN GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANMASININ ARDINDAN MEYDANA GELEN İZDİHAMDA 133 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİStadyum içinde yaşanan arbede ve izdiham Polisin sıktığı gaz Facianın gerçekleştiği stadyum Stadyumun içinde olaylar...
ENDONEZYA'DA BİR FUTBOL MÜSABAKASI SIRASINDA POLİSİN ARBEDEYİ DURDURMAK İÇİN GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANMASININ ARDINDAN MEYDANA GELEN İZDİHAMDA 133 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Stadyum içinde yaşanan arbede ve izdiham
Polisin sıktığı gaz
Facianın gerçekleştiği stadyum
Stadyumun içinde olaylar sırasında hasar gören polis araçları
Stadyum çevresinde hasarlı polis araçları
Stadyumdan genel görüntü
Hastane önünde bekleyen insanlar
Hastanede tedavi altına alınan yaralılar
Hayatını kaybeden insanlar için düzenlenen tören
Tören alanına çiçek bırakılması
TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA HİDROKARBON ALANINDA MUTABAKAT MUHTIRASI İMZALANDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçaktan inişi
Çavuşoğlu'nun Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Manguş tarafından karşılanması
Çiçek takdimi
Çavuşoğlu-Manguş görüşmesi
Dibeybe'nin Türk heyeti karşılaması
Toplu fotoğraf çekimi
İki mutabakat muhtırasının imza töreni
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yle görüşmesi
Toplu fotoğraf çekimi
Heyetlerin masada karşılıklı oturması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El-Menfi ile görüşmesi
Heyetlerin karşılıklı oturması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU TOPLANTISINA KATILDI
Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği önünde bekleyen vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini karşılayan Türk vatandaşlarla görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prag Satosu'na gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prag Şatosu'na girişi
Programın düzenlendiği Prag Şatosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılarla görüşmesi
Toplantıya katılanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve Çekya Başbakanı Fiala ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ermenistan Başbakanı Paşinyan görüşmesi
Görüşmeye katılan Türk ve Ermeni heyetten detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve toplantıya katılan liderlerle sohbet etmesi
Aile fotoğrafı
TAYLAND'DA ÇOCUK BAKIM EVİNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 22'Sİ ÇOCUK 37 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Nong Bua Lamphu bölgesinde silahlı saldırı yapılan çocuk bakımevi
Olay yerinde bulunan insanlar ve hayatını kaybeden çocukların cansız bedenleri ENDONEZYA'DA BİR FUTBOL MÜSABAKASI SIRASINDA POLİSİN ARBEDEYİ DURDURMAK İÇİN GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANMASININ ARDINDAN MEYDANA GELEN İZDİHAMDA 133 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (1 EKİM)
Endonezya'da futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda 174 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA HİDROKARBON ALANINDA MUTABAKAT MUHTIRASI İMZALANDI (3 EKİM)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a vardı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını belirterek, "(Libya'dan) Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız." dedi.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU TOPLANTISINA KATILDI (6 EKİM)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
Erdoğan düzenlediği basın toplantısında, bu görüşmeye ilişkin, "Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum." ifadelerini kullandı, "Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin Başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibarıyla zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor." açıklamasını yaptı.
TAYLAND'DA ÇOCUK BAKIM EVİNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 22'Sİ ÇOCUK 37 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ (6 EKİM)
Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 22'si çocuk 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan 34 yaşındaki saldırgan Panya Kamlarb'ın daha sonra eşini ve çocuğunu öldürüp intihar ettiğini söyledi.