YILIN OLAYLARI 2022

KENAN SOFUOĞLU İLE TOPRAK RAZGATLIOĞLU, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEN "BERABER" GEÇTİ

- 1915 Çanakkale Köprüsü (dron)

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı

Yarışın havadan görüntülenmesi (dron)

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VE MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsünden araçla geçişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanına gelişi

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'nun konuşması

Tanıtım filminin izlenmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsünden geçmesi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BRÜKSEL'DEKİ NATO OLAĞANÜSTÜ DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ KAPSAMINDA, FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON, İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON, İTALYA BAŞBAKANI DRAGHİ VE ESTONYA BAŞBAKANI KALLAS İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Boris Johnson'ın görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya gelmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile bir araya gelmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

KENAN SOFUOĞLU İLE TOPRAK RAZGATLIOĞLU, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEN "BERABER" GEÇTİ (17 MART)

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden "beraber" geçti.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VE MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI (18 MART)

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'un da katıldığı törenle açıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BRÜKSEL'DEKİ NATO OLAĞANÜSTÜ DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ KAPSAMINDA, FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON, İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON, İTALYA BAŞBAKANI DRAGHİ VE ESTONYA BAŞBAKANI KALLAS İLE BİR ARAYA GELDİ (24 MART)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile bir araya geldi. Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, "Putin ve Zelenskiy ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz, gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferini oluşturmak. Nihai çözümün, Rusya ve Ukrayna ile uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.