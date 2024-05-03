Yıldız Tilbe Pendik'te Sivil Polis Aracına Çarptı
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Pendik'te seyir halindeyken sivil polis aracına arkadan çarparak kaza yaptı. Kazaya neden olan Tilbe hakkında idari işlem yapıldı.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, Pendik'te sivil polis aracına arkadan çarparak kaza yaptı.
Yıldız Tilbe, Sabiha Gökçen Havalimanı TEM bağlantısı yolunda aracıyla seyir halindeyken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü hizmetindeki sivil ekip aracına arkadan çarptı.
Hasarlı trafik kazasına neden olan Tilbe hakkında Karayolları Trafik Kanunu'na göre, takip mesafesine uymadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı.