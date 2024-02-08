Yıldırım İlçe Belediyesi Ayda 300 Ton Ambalaj Atığını Geri Dönüştürerek Ekonomiye Kazandırdı

Yıldırım İlçe Belediye tarafından yürütülen geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ayda 300 tonu üzerinde ambalaj atığını dönüştürerek ekonomiye kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sıfır Atık Projesi'ne destek veren belediye, ilçe genelinde yıllardır ambalaj atıklarını topladıkları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine de yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemize kazandırdığımız Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisimiz ile Bursa'da bu tesise sahip ilk ve tek ilçe belediyesi konumundayız. İş yerlerinden, kamu kurumlarından ve hanelerden bağımsız atık toplayıcılarımız aracılığıyla ambalaj atıklarını burada topluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ekiplerinin ayda 300 tonun üzerinde ambalaj atığı topladığını belirterek, "Çöpe giden ambalaj atığı miktarını azaltmak ve geri dönüşüme kazandırmak amacıyla hizmete açtığımız ve 1000 metrekare kapalı alana sahip tesisimizde topladığımız atıkları ayrıştırarak lisanslı geri kazanım firmalarına gönderiyoruz. Tesisimizde bugüne kadar 9 bin 774 ton ambalaj atığını geri dönüştürerek ekonomimize katma değer sağladık." değerlendirmesinde bulundu.