Yıldırım düşen evin çatısı yandı - Haberler

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Yıldırım düşen evin çatısı yandı

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
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Yıldırım düşen evin çatısı yandı

AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde yıldırım düşen evin çatısı alev aldı.

GÜZELYURT, AKSARAY (DHA) - AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde yıldırım düşen evin çatısı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaprakhisar köyünde Sabri Bakar'a (30) ait müstakil evin çatısına saat 18.00 sıralarında yıldırım isabet etti. O sırada evde bulunan aile yara almadan kurtulurken, çatıdan alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanındaki binalara sıçramadan söndürülürken; evin çatısı kullanılmaz hale geldi.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Güzelyurt, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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