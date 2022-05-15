Yıldırım düşen evin çatısı yandı - Haberler

Yıldırım düşen evin çatısı yandı
Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
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AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde yıldırım düşen evin çatısı alev aldı.
GÜZELYURT, AKSARAY (DHA) - AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde yıldırım düşen evin çatısı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yaprakhisar köyünde Sabri Bakar'a (30) ait müstakil evin çatısına saat 18.00 sıralarında yıldırım isabet etti. O sırada evde bulunan aile yara almadan kurtulurken, çatıdan alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanındaki binalara sıçramadan söndürülürken; evin çatısı kullanılmaz hale geldi.
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel