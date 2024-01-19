Yeşilçam'ın ses mühendisi Necip Sarıcı'nın hayatını anlatan belgesel İstanbul Modern'de gösterildi

Yeşilçam'ın birçok önemli filminin ses mühendisi Necip Sarıcı'nın hayatını konu eden "Sinema Hakikatinin İçinde Uzun Bir Yolculuk: Necip Sarıcı" belgeseli, İstanbul Modern'de izleyiciyle buluştu.

İstanbul Modern'in "Biz de Varız!" programı kapsamında gerçekleştirilen gösterim sonrası söyleşide konuşan belgeselin yönetmeni Mehmet Güreli, Sarıcı'nın yaşayan ender Yeşilçam hafızalarından biri olduğunu belirterek, "Eskiden sinemacılar Kulüp Papirüs'te takılırlardı. Yeni filmi olan Papirüs'e, şiiri olan da Beyoğlu'ndaki kahvehanelere giderdi. Şimdi şiirini alıp kimsenin gideceği yer yok. Necip Bey'in filmde anlattığı şeylerden çoğu bugün yok." dedi.

Güreli, dünyanın çok hızlı değiştiğine söyleyerek, "Bizim yapmamız gereken şey hızlı gelişen ve değişen hayatta bu değerlerimizi ortaya çıkarmak ve anlatmaktır. Bu filmde de bunu yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Belgeselin senaristi ve yapımcısı Görkem Yeltan, Necip Sarıcı'nın kızı Aslı Sarıcı Çan ve İstanbul Modern'in Film Küratörü Müge Turan da söyleşide konuştu.

Sanatçı Mehmet Güreli'nin yönetmenliğini üstlendiği belgesel, 70 yıllık sinema hayatıyla Yeşilçam'ın usta ses mühendisi, yapımcısı ve yönetmeni Necip Sarıcı'yı anlatıyor.

Belgesel, Yeşilçam'ın uzun yıllardır sesi, emekçisi ve belleği olan Sarıcı'nın zengin arşivini ve sinema tarihine katkılarını izleyiciyle buluşturuyor.

İstanbul Modern, Türk sinemasından en yeni ve seçkin filmlerin yer aldığı "Biz de Varız!" programı kapsamında, 25 Ocak'a kadar film gösterimlerini sürdürecek.

Bu kapsamda yarın Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filminin yanı sıra 20 Ocak'ta "Bir Tutam Karanfil", "Aniden" ve "Boşlukta", 21 Ocak'ta "Karganın Uykusu", "Tavuri", "Yanıyor" ve 25 Ocak'ta "Yüzleşme" filmi izleyiciyle buluşacak.