Türkiye'de kamu binalarının enerji verimliliği artırılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, "565 kamu binamızın 318'inin enerji verimliliğine kavuşturulduğunu görüyoruz. Bu yapılan işlerde yüzde 40 enerji tasarrufuyla karşılaşıyoruz." dedi.

Bir otelde düzenlenen "Yenilikçi Güçlendirme ve Enerji Verimliliği Mühendislik Yaklaşımları" çalıştayında konuşan Tuzcuoğlu, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve ülkede 500'den fazla aktif fayın bulunduğunu anımsattı.

Tuzcuoğlu, bunun ciddi riskleri de beraberinde getirdiğini vurgulayarak, son yüzyılda yaşanan depremlerde yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde de çok büyük kayıp yaşandığını dile getiren Tuzcuoğlu, "Yaşamış olduğumuz büyük Kahramanmaraş depreminin üzerinden bakanlık olarak yaptığımız çalışmalarla şu anda dünyanın en büyük şehircilik şantiyesini kurmuş vaziyetteyiz." diye konuştu.

Refik Tuzcuoğlu, depremin ardından 76 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, bu senenin sonuna kadar 200 bin konutun daha teslim edileceğini aktararak, 400 bin konutun yapımına da devam edildiğini bildirdi.

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalara da değinen Tuzcuoğlu, Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olduğunu ve buna uygun çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin bir dünya markası haline geldiğine dikkati çekti.

Bugün yapılan çalıştayda, depreme dayanıklılık ve enerji verimliliği konularının ele alınacağını aktaran Tuzcuoğlu, yeni usullerin ve yöntemlerin araştırılacağını ifade etti.

Bakanlığın yürüttüğü Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği (KADEV) Projesi'ne değinen Tuzcuoğlu, "565 kamu binamızın 318'inin enerji verimliliğine kavuşturulduğunu görüyoruz. Bu yapılan işlerde yüzde 40 enerji tasarrufuyla karşılaşıyoruz. Çalışmalar şu anda devam ediyor." dedi.

Programda, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ve Dünya Bankası Türkiye Altyapı Program Lideri ve Baş Enerji Uzmanı Stephan Garnier de konuşma yaptı.

Bu arada, çalıştaya katılacağı belirtilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, gündeminin yoğunluğu nedeniyle programa katılamadı.