Yeniçağa'da anasınıfı öğrencilerine 'Aşçılık Deneyimi' eğitimi verildi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde anasınıfı öğrencilerine "Aşçılık Deneyimi" eğitimi verildi.

Yeniçağa Aşçılık Lisesi öğrencileri, "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi" kapsamında Mehmet Çelik İlkokulu anasınıfı öğrencilerini ağırladı.

Burada uygulama eğitimine katılan öğrenciler, meslek öğretmenleri Ayşegül Büyükboğa ve Gül İnce ile mutfağı ve malzemeleri tanıdı.

Daha sonra mutfak tezgahının başına geçen minik öğrenciler kek yaptı.