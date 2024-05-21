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Yeni Zelanda Büyükelçisi İslahiye'yi Ziyaret Etti

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Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret etti. Büyükelçi ve heyet, Yeni Zelanda Büyükelçiliği tarafından gönderilen fon kapsamında Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı'nın yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair ve beraberindeki heyet, 6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret etti.???????

Coulson-Sinclair ve beraberindeki heyet, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu tarafından karşılandı.

Büyükelçi ve beraberindeki heyet, Yeni Zelanda Büyükelçiliği tarafından gönderilen fon kapsamında Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı'nın yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA / Güncel

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