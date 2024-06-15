İspanya - Macaristan maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya - Macaristan maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Macaristan - İsviçre maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İspanya - Macaristan maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler İspanya - Macaristan maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İspanya - Macaristan maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, İspanya - Macaristan maç özeti haberimizde...

İSPANYA - MACARİSTANMAÇ ÖZETİ

İspanya - Macaristan maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine TRT 1 platformlarından ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

İSPANYA - MACARİSTANMAÇI KAÇ KAÇ?

İspanya - Macaristan maçı 3-0 İspanya üstünlüğü ile sona erdi.

İSPANYA - MACARİSTANMAÇI NE ZAMAN?

İspanya - Macaristan maçı bugün saat 19.00'da başladı.

İSPANYA - MACARİSTANMAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya - Macaristan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA - MACARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya - Macaristan maçı Berlin'de, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.