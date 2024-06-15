İtalya-Arnavutluk maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İtalya-Arnavutluk maçı ne oldu?

İtalya-Arnavutlukmaçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden İtalya-Arnavutluk maçı oynanıyor. İtalya-Arnavutluk maçı kaç kaç merak ediliyor. İtalya-Arnavutluk canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

İTALYA-ARNAVUTLUK MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç devam ediyor.

İTALYA-ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya-Arnavutluk maçı saat 22.00'de başlayacak.

İTALYA-ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN?

İtalya-Arnavutluk maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

İTALYA-ARNAVUTLUKMAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya-Arnavutluk maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İTALYA-ARNAVUTLUK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya-Arnavutluk maçı Dortmund'ta, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.