YENİ Partili Kanko ve Sarıgül Tunceli'de esnaf ziyaretinde bulundu... Sarıgül: “Çocuklarımız tostla test arasında sıkışmış, bir tost olmuş 150 lira”

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko ile YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, esnaf ziyaretinde bulundu. Sarıgül, "Çocuklarımız tostla test arasında sıkışmış vaziyette. Bir tost olmuş 150 lira. Çocuklar bir tostla ayran almakta ne yazık ki zorlanıyorlar. Türkiye'de 25 senede gelinen nokta bu" dedi.

YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Tunceli'de çeşitli temaslarda bulundu. Kent merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren milletvekilleri, daha sonra parti binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda Türkiye ve Tunceli'nin ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan milletvekilleri, özellikle adalet, göç, eğitim ve hayat pahalılığı konularına dikkati çekti.

KANKO: "TÜRKİYE, DÜNYA GÜVEN ENDEKSİNDE EN DİPLERE İNMİŞ DURUMDA"

YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Kanko, Türkiye'de adalete yönelik güvenin düştüğünü belirtti.

Kanko, "Türkiye, maalesef dünya güven endeksinde en diplere inmiş durumda. Yüzde 20'lere inmiş bir güven oranı var adalette. Tunceli'nin 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 80 bin nüfusu var. Şu an itibariyle 14 bin kişi göç etmiş Tunceli'den. 50 bin nüfusu olan yerde 20 bin kişi İŞKUR'a başvurmuş" dedi.

YENİ Parti'nin kuruluş gerekçelerine ilişkin de konuşan Kanko, farklı alanlardaki adaletsizliklerin giderilmesi gerektiğini söyleyerek, "İşte biz bu adaletsizliği, vergide adaletsizliği, ekonomide adaletsizliği, eğitimde adaletsizliği, toplumun kadın-erkek arasındaki adaletsizliği kaldırmak için kurduk. Herkes eşittir, hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Mutlaka bu partiyi büyütmemiz lazım. Çünkü bu parti hala, her ne kadar bazı anketler manipüle edip oylarını düşüyormuş gibi gösterse de bu parti hala Türkiye'nin birinci partisidir" diye konuştu.

SARIGÜL: "ÇOCUKLARIMIZ TOSTLA TEST ARASINDA SIKIŞMIŞ VAZİYETTE"

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Sarıgül ise konuşmasında eğitim masrafları ve hayat pahalılığına dikkati çekti. Okulların açıldığı güne işaret eden Sarıgül, ailelerin ekonomik açıdan zorlandığını söyledi.

Sarıgül, "Bugün okullar açılıyor, çocuklara bakıyorum, perişan vaziyetteler. Okullar açılıyor, veliler sıkıntı içerisinde, anneler-babalar sıkıntı içerisinde. Dedeler, anneanneler, babaanneler inanın ki sıkıntı içerisinde. Çocuklarımız tostla test arasında sıkışmış vaziyette. Bir tost olmuş 150 lira. Çocuklar bir tostla ayran almakta ne yazık ki zorlanıyorlar. Türkiye'de 25 senede gelinen nokta bu" dedi.

"BİR DEPO BENZİN 4 BİN LİRAYA DOLUYOR"

Sarıgül, akaryakıt fiyatları ile emekli gelirlerini de karşılaştırarak, şöyle konuştu:

"Bir depo benzin 4 bin liraya doluyor. Bir emeklimizin almış olduğu ücret 23 bin lira. Bu noktaya Türkiye'yi 23 yıldır, 24 yıldır yönetenler getirdi. Onun için artık ben Tunceli'den ve Dersim'den onurla ve gururla söylüyorum ki Türkiye'de adaletin olduğu, tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyen, devlette liyakati baş tacı yapacak olan YENİ Parti, büyük gücüyle sizlerin desteğiyle, inşallah yapılacak olan ilk seçimde yüzde yüz iktidar olacaktır."

Kaynak: ANKA