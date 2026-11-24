(ANKARA) - YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Gazipaşa Cimbiti Yaylası'nda yapılması planlanan GES ve enerji depolama projesine tepki göstererek "Doğayı kürsülerde savunup sahada şirketlerin çıkarlarına teslim edemezsiniz. Yenilenebilir enerjiye karşı değiliz ancak enerji yatırımı adı altında yaylalarımızın, meralarımızın ve tarım alanlarımızın talan edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Gazipaşa'nın Cimbiti Yaylası'nda Cengiz Holding bünyesindeki şirketlerden biri tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) ve enerji depolama tesisi projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Antalya'nın daha birkaç hafta önce dünyanın en büyük iklim zirvelerinden COP31'e ev sahipliği yaptığını hatırlatan Erdem, zirvede doğanın korunması, sürdürülebilir kalkınma, temiz enerji ve iklim kriziyle mücadele konularında verilen mesajlarla sahadaki uygulamalar arasındaki çelişkiye dikkati çekti.

COP31'in resmi ortakları arasında Cengiz Holding'in de uygulama ortağı olarak yer aldığını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanından temsilciler Antalya'ya geldi. Kürsülerden doğanın korunmasından, temiz enerjiden ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaktan söz edildi. Ancak COP31'in üzerinden henüz birkaç hafta geçmişken, şimdi aynı şirketler grubuyla bağlantılı bir yatırımın Gazipaşa'nın yaylalarında hayata geçirilmek istenmesi ciddi bir çelişkidir. Doğayı korumak sadece uluslararası toplantılarda konuşmakla olmaz. Asıl samimiyet, doğayı kendi ülkenizde ve kendi topraklarınızda korumakla gösterilir. Ama bakıyoruz, Antalya' nın dağı taşı bu yandaş şirketlere talan ettiriliyor."

763 DÖNÜMLÜK YAYLA ALANI ENERJİ YATIRIMINA AÇILMAK İSTENİYOR

Cimbiti Yaylası'nda planlanan projenin sıradan bir enerji yatırımı olmadığını vurgulayan Erdem, projenin büyüklüğüne ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Projeyle 76,34 hektar, yani 763 dönümden fazla bir alanda yaklaşık 100 bin güneş paneli kurulması planlanıyor. 50 megavat kurulu güce sahip GES ile birlikte 50 megavatsaat kapasiteli enerji depolama tesisi yapılmak isteniyor. Üstelik söz konusu alan, tapu kayıtlarında yaylak niteliği taşıyor; çevre düzeni planında ise doğal karakteri korunacak alan ve tarım alanı olarak gösteriliyor. Burası boş bir arazi değil. Burası hayvancılığın, arıcılığın, yaylacılığın ve tarımsal üretimin sürdüğü bir yaşam alanı. İnsanların geçim kaynağı, doğanın ve gelecek kuşakların ortak mirasıdır. Bir şirket elektrik üretecek diye yüzlerce dönümlük yayla alanının doğal yapısı, üretim kültürü ve geleceği feda edilebilir mi?"

ELMALI'DA OLMADI, ŞİMDİ GAZİPAŞA MI?

Projenin geçmişine de dikkati çeken Mustafa Erdem, "Şirket önce Elmalı'da proje gerçekleştirmek istedi. DSİ'nin olumsuz görüşü üzerine ÇED süreci 16 Ağustos 2024 tarihinde sonlandırıldı. Ardından Elmalı Yuva Mahallesi'nde yeniden girişimde bulunuldu. Bu süreç de olumsuz kurum görüşleri nedeniyle sonlandırıldı. Şimdi üçüncü adres Gazipaşa. Buradan soruyoruz: Elmalı'da gerçekleştirilemeyen bu yatırımın adresi neden Gazipaşa oldu? Elmalı'nın da Gazipaşa'nın da yaylaları bizimdir. Antalya'nın yaylaları sahipsiz değildir" diye konuştu.

TARIM, ARICILIK VE YABAN HAYATI TEHLİKEDE

ÇED dosyasında bölgenin tali kuş göç yolu üzerinde olduğuna ilişkin bilgilerin bulunduğunu belirten Erdem, projenin çevresel etkilerinin bütüncül biçimde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yakın çevrede başka GES projelerinin de bulunduğunu aktaran Erdem, birikimli çevresel etkilerin, bitki örtüsüne, arıcılığa, kuşlara ve yaban hayatına yönelik olası zararların bilimsel olarak ortaya konulması gerektiğini söyledi.

"YENİLENEBİLİR ENERJİYE DEĞİL, DOĞANIN TALAN EDİLMESİNE KARŞIYIZ"

Yenilenebilir enerji yatırımlarına karşı olmadıklarının altını çizen Erdem, "Ancak temiz enerji üretimi, doğaya zarar vermenin bahanesi olamaz. Enerji yatırımı yapılacaksa tarıma, meralara ve doğal yaşama zarar vermeyen alanlar tercih edilmelidir. Kamu yararı birkaç şirketin kazancından ibaret değildir. Kamu yararı çiftçinin toprağını, arıcının kovanını, hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın merasını korumaktır. COP31'de dünyaya doğayı koruma mesajları verip kendi ülkemizde yaylaları, tarım alanlarını ve doğal yaşamı tehlikeye atamayız. Doğayı kürsülerde savunup sahada şirketlerin çıkarlarına teslim edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirten Mustafa Erdem, Gazipaşa halkının itirazlarının dikkate alınması, sorularının yanıtlanması ve tüm itirazların ÇED toplantı tutanaklarına eksiksiz geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA