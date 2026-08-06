Çalışma Süresi Artıyor, Refah Düşüyor

(ANKARA) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Eurostat'ın 2025 verilerine göre Türkiye'de haftalık çalışma süresinin Almanya'dan yüzde 25 daha uzun olmasına rağmen maddi refahın Almanya'nın yalnızca yüzde 58'i düzeyinde kaldığını söyledi. Asgari ücretin bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin ancak yüzde 59'unu karşıladığına dikkat çeken Genç, "Ücret ayın 18 gününe yetiyor; kalan 12 gün vatandaş ya borçlanıyor ya da sofrasından kısıyor. İktidarın ekonomi düzeninin özeti daha çok mesai, daha düşük ücret, daha az refahtır" dedi.

YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye'de giderek uzayan çalışma süreleri ile çalışanların düşen alım gücü arasındaki çelişkiyi TBMM Genel Kurulu'nun gündemine taşıdı.

Eurostat'ın 2025 verileri üzerinden Türkiye ile Almanya'yı karşılaştıran Genç, Türkiye'de çalışanların haftada yüzde 25 daha uzun çalışmasına rağmen Almanya'daki maddi refah düzeyinin yüzde 58'ine ulaşabildiğini belirtti. Uzun çalışma saatlerinin daha yüksek ücrete ve daha iyi yaşam koşullarına dönüşmediğini vurgulayan Genç, mevcut tabloyu iktidarın ekonomi ve bölüşüm politikalarının sonucu olarak değerlendirdi. Genç, "Türkiye'de emekçi, Almanya'dakinden haftada bir iş günü fazla çalışıyor, fakat Almanya'daki refahın ancak yüzde 58'ine ulaşabiliyor. İktidarın ekonomi düzeninin özeti: Daha çok mesai, daha düşük ücret, daha az refah" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET AYIN YALNIZCA 18 GÜNÜNE YETİYOR"

Türkiye'deki çalışma süresinin Almanya'ya göre yüzde 25 daha uzun olduğunu kaydeden Genç, "Eurostat'ın 2025 verilerine göre haftalık fiili çalışma Türkiye'de 42,4, Almanya'da 33,9 saat. Yüzde 25 daha uzun çalışıyoruz, Almanya'daki refah ise bizden yüzde 71 daha yüksek" dedi. Asgari ücretin bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin yalnızca yüzde 59'unu karşılayabildiğini kaydeden Genç, şöyle konuştu:

"Bir asgari ücret, bekar çalışanın 47 bin 758 liralık yaşama maliyetinin yalnızca yüzde 59'unu karşılıyor. Yani ücret ayın 18 gününe yetiyor, kalan 12 gün vatandaş ya borçlanıyor ya da sofrasından kısıyor. Dört kişilik bir ailenin mutfak masrafı bile asgari ücretten 8 bin 864 lira fazladır. Bu tablonun anlamı mesaiyi uzatmak, emeği ucuzlatmak ve refahı en tepede biriktirmektir."

Kaynak: ANKA