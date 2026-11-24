(TBMM) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizinde mağdurlara alay edildiğine dikkati çekerek, ana parasını alan tek kişinin eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya olduğunu kaydetti. Özel, "AK Partili Nihat Zeybekci'ye soralım mesela. Siz ana paranızı aldınız mı? Aldıysanız açıklayınız. Almadıysanız Erdoğan'ı yalanlayınız. Erdoğan senin paranı ödedi mi, ödemedi mi söyle bu millet de öğrensin Erdoğan doğrusunu mu söylüyor, eğrisini mi söylüyor?" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Rize'den çay üreticilerinin grup toplantısını dinlemeye geldiğini belirterek, "Başta Rize ve Trabzon'daki tüm çay üreticilerinin sorunlarını biliyoruz. Çözümü için iktidarımızı bekliyoruz. Onların mücadelesine yürekten destek veriyoruz" dedi. Özel, fon krizine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu kadar yoksulluğun, sıkıntının da elbette bir sebebi var. Bu milletin kaynaklarının nereye gittiğine bakmak lazım. Siyaset öncelik belirleme işidir. Ülkenin imkanları her şeye yeter ama hepsine birden yetmez. Paranın nereye harcanacağına iktidarların öncelikleri karar verir. Normalde bir tarafta yoksullar, emekçiler, emekliler, gelecek kaygısı olan gençler dururken bir tarafta zenginlerin, yandaş müteahhitlerin, kendi partisinin üst kademe yöneticilerinin ve önceliklerinin öncelendiği büyük kalabalıklara oy ve alırken yüz dönüp seçimden sonra sırt dönen bir iktidarı zaten memleketi ne noktaya getirdiğini hep birlikte yaşadık. Ama bu kez bir suç üstü haliyle karşı karşıyayız. Bir yanda kıt kanaat geçinmeye çalışan insanlar, onlardan alınan haksız dolaylı vergiler, bir tarafta o elitlerin, çoğunluğun varlıklarını büyük vurgunlarla transfer ettikleri, zimmetlerine geçirdikleri, her biri Erdoğan tarafından atanmışların hem liyakatsizliklerinden hem kötü niyetlerinden hem kendi içinde yer aldıkları bir çarkla yaptıkları bir vurgunla karşı karşıyayız.

"ASLANI SARIYER'E TAYYİP ERDOĞAN SALMADIYSA ŞAŞIRMAM"

Bunun en net göründüğü süreç son fon vurgunudur. Bizzat AK Parti mensupları milletin bankadaki yatırımlarına çökmüş, sonrasında her alana yayılan yepyeni krizler tetiklenmiştir. Borsa düşmüştür. Merkez Bankası'nın rezervleri erimiştir. Enflasyon tahminleri yukarıya doğru revize edilmiştir. Bu açgözlü iktidarın hırsı milletimizi 200 milyar dolar zarara sokmuştur. 'Türkiye Yüzyılı' diye yüzyılın vurgununu yaptılar. Bu büyük soygunun AK Parti ayağı YENİ Partimiz olmasaydı asla ortaya çıkmayacaktı. Biz açıklamasak istiflerini bozmuyorlardı. O günden bugüne tam 69 gün geçti. Şimdi Erdoğan diyor ki 69 gün sonra, 'Fon krizini gündemimizden düşürmek istiyoruz.' Ne yalan var ya, aslanın sahibi aranıyor. Aslanı Sarıyer'e Tayyip Erdoğan salmadıysa şaşırmam. Yeter ki fon konuşulmasın. Fon krizini gündemden düşürmek istiyormuş. Salmışlar aslanı, TV 100'deki, TGRT'deki aslanımın eline vermişler çubuğu, aslanı takip ediyorlar haritada. Milletin cebindeki paralara bakın siz.

"NİHAT ZEYBEKCİ'YE SORUYORUZ: ERDOĞAN SENİN PARANI ÖDEDİ Mİ ÖDEMEDİ Mİ?"

Soyguncuların, vurguncuların tam listesi elinde olan Erdoğan arkadaşlarımız açıklayınca işlerine gelmeyince susuyorlar. Bir virgül yanlış olsa yedi dakika içinde düzeltiyorlar. İsim doğru, soyisim doğru, para doğru, zimmete geçiren AK Partili ama TC'si başka, Ankara'da değil Bartın'da. Şaşırıyor insan diyor, hiç beklemediğim kişiler bu fon vurguncularının içinde çıkıyor diyor. Sayın Erdoğan açıkla listeyi de biraz da biz şaşıralım. Eş, dost, akraba, manevi evlat, yakındaki bürokrat, Meclis'teki milletvekili, mevcut bakan, önceki bakan, yardımcısı, kayınçosu hepsi birden içeride listeye bakıp bakıp şaşırıyor. İlan et listeyi de millet tanısın ne mal olduğunuzu. Bu da yetmezmiş gibi mağdurlarla resmen alay ediyorlar. Geçen gün çıktı '1 milyon liraya kadar ara ödemeler tamamlandı' dedi. 371 bin yatırımcı net yatırım tutarını veya ana parasını aldı dedi. Ya gerçekten haberi yok bu durumda mesele ülkeyi yönetme kabiliyetini kaybettiğini gösteriyor ya da açık açık yalan söylüyor. Adalet ve Kalkınma Partili bazı isimler de söylüyorlar 'Cumhurbaşkanımızı kandırdılar' diye ki düşük ihtimal bile bile gerçeği saptırıyor ama fon mağdurları çılgına döndüler. Hepsi itiraz ediyorlar. Herkes şunu bilsin aynı deprem gibi 11 ilde yaşananları farklı anlatıp 70 ilde algı yönetiyorlardı. Orada millet konteynerdeydi, çamurun içindeydi, evler bitti diye hikaye anlatıyorlardı. Bir yılda vereceğiz dediği evleri üç yıl sonunda daha bitirememişlerdi ama 70 ile brandayla algı operasyonu yapıyorlardı. Kimseye 1 milyon lira falan para ödenmiş değil. Ana paranın 1/3'ünü ödediler kenara bıraktılar. Ana parasını faiziyle aldığını bildiğimiz tek kişi var o da Fatma Betül Sayan Kaya.

O da para elindeydi. Ana parayı ve faizini kendi hesapladı. Gerisini cami avlusuna bırakır gibi tövbe hesabına bıraktı kaçtı. AK Partili Nihat Zeybekci'ye soralım mesela. Fonda büyük kaybım var diyordu. Siz ana paranızı aldınız mı? Aldıysanız açıklayınız. Almadıysanız Erdoğan'ı yalanlayınız. Nihat Zeybekci'nin kendisinin son aşamada zarar ettiğini söylediğini ama geçmiş süreçlerde altı şirketinin oralarda çok dolaşıp döndüğünü çeşitli kaynaklardan söylüyorlar. Altı şirketin herhangi bir işlem yaptı mı? Zarar mı yaptı, kar mı yaptı? Sen zarar ettiğini söylüyorsun. Erdoğan senin paranı ödedi mi, ödemedi mi söyle bu millet de öğrensin Erdoğan doğrusunu mu söylüyor, eğrisini mi söylüyor?"

"İŞİN İÇİNDE HEM SARAYDA ERDOĞAN'A YAKINLAR VAR HEM DE KABİNE MASASINDA OTURAN AKINLAR VAR"

Özel, "Sözde Çözüm Masası" başlıklı Fon Koordinasyon Kurulu'nun fotoğrafının yer aldığı dövizi göstererek şöyle devam etti:

"Mağdurlar isyanda. Devlete güvendik, dolandırıldık diyorlar. Kiramızı, ameliyat paramızı, borcumuzu yatırdık, perişanız diyorlar. Seslerini duyan yok. Onların ilk günden beri hem sorunun ortaya çıkmasında hem çözümü için kanun tekliflerinde hem seslerinin duyurulmasında YEN Partili arkadaşlarımız ve muhalefet partisi milletvekilleri mücadele ediyorlar. Erdoğan ise vaktiyle oyunu aldığı bu kitleye sırtını dönmüş durumda. Tövbe hesabına 44 milyar lira yatırılmış. Paraları kapıp sonra birazını tövbe hesabına yatırıp kendilerince aklanıyorlar. Tespit edilen haksız kazanç 187,7 milyar lira. Yurt dışına kaçırılan paralar bunun katbekat fazlası ve bu fon krizini çözmek için bir masa var. O masayı Erdoğan ilk gün kurdu. Bakın o masadakiler teker teker adaya veda ettiler. Kimi tutuklu kimi ev hapsinde kimi için soruştuma izni bekleniyor. O zaman da söylemiştim. Gitgide daha yakına geliyor. Erdoğan. O yakına bak. En çok o işin içinde. O Akın var. Bütün herkes biliyor ki bu fonun adı Tera da olsa diğerleri de olsa bu işin içinde hem sarayda Erdoğan'a yakınlar var hem de kabine masasında oturan Akınlar var. Herkes bunu böyle biliyor.

"MAZLUM ÇOĞUNLUĞUN YANINDAYIZ, AZGIN AZINLIĞIN SONUNA KADAR KARŞISINDAYIZ"

En son Saadet Partisi bir kampanya başlattı. Sloganları, çağrıları 'Listeyi açıklayın.' Sayın Mahmut Arıkan'ın kampanyasına yürekten destek veriyoruz. Listenin açıklanmasını bekliyoruz. Fon vurgununu yapanlar suç örgütü ise bu suç örgütünün şemasını da tepesinde duranı da açıklamalarını bekliyoruz. Biz bu skandalın en başında Amerika'daki Madoff krizinin çözüm yöntemini çalışmış, önermiş, Türkiye'ye uyarlamıştık. Haksız kazançların eksiksiz tahsil edilmesini, yurt dışına kaçırılan paraların geri getirilmesini, mağdurlara eksiksiz olarak dağıtılmasını öngören bir düzenlemeydi. İlk günlerde görmediler, duymadılar. Yapsalardı mağdurların yüzde 80'i hakkını almıştı. Hatta mağdurlara biz haklarını verelim diye kanun teklifi hazırlarken onlar hazırlanan kanun teklifinde son dakika hak kayıpları yaratacak önergeler verdiler. O kanunu da Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Amacımız son dakikada yapılan haksızlığa engel olmak. Çünkü bir yanda gözü doymayan azgın bir azınlık var. Bir yanda karnı doymayan mazlum bir çoğunluk var. Biz mazlum çoğunluğun yanındayız. Azgın azınlığın sonuna kadar karşısındayız.

"VATANDAŞIN BAŞINA İCRA GARANTİLİ HGS ÇORABI ÖRMÜŞLER"

AK Parti'nin kara düzenindeki soygun bir değil. Her gün bir yenisini öğreniyoruz. Şimdi yepyeni bir soygun çıktı. Yollara, köprülere geçiş garantisi verenler, vatandaşın başına icra garantili HGS çorabını örmüşler. Arabada HGS etiketiniz var. İçinde para yüklü. Devlet ya da özel işletmeli otoyoldan, köprüden geçiyorsunuz. Parayı ödedim diye biliyorsunuz. Aylar sonra bir bakıyorsunuz icralık olmuşsunuz. 170 liralık tek geçişe 3 bin 300 lira çıkmış. Daha çok geçişi olup 15-20 bin lira olanlar var. Hiç anlamadan hesabınızdan e-hacizle parayı çekiyorlar. Kimseye gidip derdinizi anlatamıyorsunuz. AK Parti'nin kara düzeninde HGS'nin AK Partili avukatları var. Neden? Otoyolların, otoyolları işletenler yandaş şirket. Avukatlar AK Parti'ye yakın avukatlar. Geçene, geçmeyene 170, 170, 3 bin lira. Peşine düşsen masrafı daha fazla. Uğraşmak imkansız. Telefonlar cevapsız. Büyük bir kara düzenle milletin milyarlarını vurmuşlar. Şimdi de diyorlar ki bunu da biz çözeceğiz. Allah bilir HGS'de de böyle bir masayı kurar iki ay sonra vuranların masada olduğunu anlar. AK Parti'nin kara düzeni değişmeden bu vurgunlar sona ermeyecek.

"BİZİM ASLANI KAFESE KOYUP ERDOĞAN'I DA MUTLAKA EMEKLİ ETMEMİZ LAZIM, BAŞKA KURTULUŞ YOK"

Suç örgütü demişken gençlerin 13 yıldır beklediği GTA 6 diye bir oyun var. Bu oyunu oynamak için gereken konsol Amerika gibi ülkede alım gücünü siz düşünün, 600 dolara satılıyor. Türk parası 30 bin lira. Türkiye'de aynı konsolun en ucuzu 60 bin liraya satılıyor. Bin 200 dolara. Amerika'nın iki katına. Aslında konsol aynı konsol, para aynı para. Amerika'da vergi yüzde 4 eyalete, yüzde 4 genel hükümete yüzde 8, Türkiye'de yüzde 120. Öyle olunca konsolu üretenin sattığı fiyat kadar Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan vergi alıyor gençlerden. GTA 6 oynamak için gerekli konsolun dünyanın iki katı olduğunu söyleyin biz niye alamıyoruz dediler. Her yerde bu konuşuluyor. Bakınca gördüm ki suç dünyası üzerinden kapitalizm eleştirisi ve Amerikan sistemindeki yozlaşma ana tema. Aslında yapımcılar Amerika'ya özgü bir senaryo yazmışlar ama orada hayali bir şehir var. Vice City. Timsahlar falan geziyor. Dedim ki gelseler Türkiye'ye özel bir baksalar mesela İstanbul Sarıyer'de aslanlar geziyor. Oyunda timsahlara dikkat ediyorsun. Verilen görevi yapıyorsun. Oyunda çeteler kuruluyor, bankalar soyuluyor. Bizim burada da kravatlı ak çeteler fon kurup vatandaşı soyuyorlar. O oyunda suç işledikçe aranma seviyen artıyor. Türkiye'de suç işledikçe Erdoğan tarafından korunma seviyen artıyor. Maalesef bir tanesi oyun, bir tanesi gerçek. Oradaki timsah ne olur bilmem ama bizim aslanı kafese koyup Erdoğan'ı da mutlaka emekli etmemiz lazım. Başka kurtuluş yok."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA