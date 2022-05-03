YEDİGÖLLER YOLUNDA ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ, EKİPLER KURTARDI - Haberler

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YEDİGÖLLER YOLUNDA ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ, EKİPLER KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'da, Yedigöller Milli Parkı yolunda, sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan otomobil 10 metreden şarampole yuvarlandı.

BOLU'da, Yedigöller Milli Parkı yolunda, sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan otomobil 10 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan çift, ekiplerin çalışmalarıyla çıkarıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yedigöller Milli Parkı yolunun Çukurören köyü mevkisinde meydana geldi. Yedigöller Milli Parkı'na gelen Niyazi Hakkıbeyatlı (62) yönetimindeki 34 DZK 832 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayan sürücü ve eşi Irak uyruklu Ragat Hakkıbeyatlı (60) durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu çift, otomobilin içinde bulundukları şarampolden yukarıya çekilerek çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çift, sağlık durumlarının iyi olduğuna yönelik belgeyi imzaladıktan sonra hastaneye götürülmedi. Şarampoldeki araç da çekici tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle ekiplerin çalışma yapabilmesi için kapanan yol, yaklaşık yarım saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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