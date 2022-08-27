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Yaz boyunca yaylalarda konaklayan göçerler eve dönüş yolculuğuna başladı

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Yaz boyunca yaylalarda konaklayan göçerler eve dönüş yolculuğuna başladı

Yaz döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van'daki yaylalara gelen göçerler, günlerce süren dönüş yolculuğuna başladı.

Yaz döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van'daki yaylalara gelen göçerler, günlerce süren dönüş yolculuğuna başladı.

Van'daki geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda yaz boyunca hayvanlarını otlatan göçerler, yaklaşan sonbahar öncesinde çadırlarını toplayarak sürüleriyle yola koyuluyor.

Günlerce süren yolculuk boyunca geceleri uygun gördükleri yerlerde çadır kurarak konaklayan göçerler, gündüzleri de yolculuk yaparak zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

Göçerlerden Hamit Turhan, AA muhabirine, her yıl yaz aylarında sürülerini daha iyi beslemek amacıyla Batman'dan Van'daki yaylalara geldiklerini söyledi.

Bu yıl Faraşin Yaylası'na gittiklerini anlatan Turhan, "Bir aydır yoldayız ve 10 gün daha arazilerle yolculuğumuz sürecek. Genelde kara yolu boyunca gittiğimiz için bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Yüzlerce koyunla yollarda olmak kolay değil." dedi.

Çobanlardan Şemsettin Aygün ise bu yılın kurak geçtiğini, koyunların bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Gece gündüz koyunlarla uğraştıklarını anlatan Aygün, hayvancılığın çok zor olduğunu ancak tek geçim kaynakları olduğu için yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Özkan Bilgin - Güncel

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Van Güncel Haberler

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