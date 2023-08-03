YAŞ Toplantısında 32 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar kapsamında 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar kapsamında 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, emekliye sevk edileceklerin durumları görüşüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan kararlar kapsamında, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.
Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlanan listeye göre, bir üst rütbeye yükseltilen general/amiral ve albaylar şöyle sıralandı:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Orgeneralliğe Terfi Ettirilen Korgeneraller
İrfan Özsert
Kemal Yeni
Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller
Zorlu Topaloğlu
Sezai Öztürk
Mustafa Oğuz
Tümgeneralliğe Terfi Ettirilen Tuğgeneraller
Burhan Aktaş
Mehmet Özeren
Özkan Ulutaş
Mehmet Yasin Kalın
Faruk Metin
Mehmet Cafer Aksoytürk
Ertan İnaltekin
Subutay Adaş
Murat Ataç
Hurşit Ağırcan
Mücahit Zorlutuna
Ahmet İbiş
Hakan Tunç
Osman Alp
Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar
Şükrü Bilir
Ferudun Bircan
Şener Kopal
Barbaros Dağlı
İsmail Özcan
Abdullah Soydemir
Serkan Bircan
Murat Yeşilköy
Üzeyir Durmuş
Ersin Dinçer
Bahattin Karademir
Özkan Şenol
Mustafa Büyükköroğlu
Erhan Yeşil
Barış Terzibaş
Mustafa Samancı
Kemal Çakıroğlu
Ahmet Aşık
Ahmet Yaşar Dener
Ufuk Hilmi Orhan
Ümit Yücelen
Bülent Tarhan
Mesut Koçak
Gaffar Gören
Ozan Nas
Turgut Muhammet Çalışkanlar
Muharrem Eminoğlu
Ahmet Hatip
Mehmet Açık
Ahmet Uğurlu
Serdar Konak
Mustafa Yeter
Erdoğan Çetin
Coşkun Çelik
Murat Çatak
Erdoğan Çatal
Yunus Gündüz
Mustafa Sadi Kahyaoğlu
Hakan Bora Budak
Hakan Kesgin
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Koramiralliğe Yükseltilen Tümamiral
İbrahim Özdem Koçer
Tümamiralliğe yükseltilen Tuğamiraller
Mehmet Baybars Küçükatay
Alper Yeniel
İsmail Güldoğan
Refik Levent Tezcan
Ramazan Özoğul
Hüseyin Tığlı
Tuğamiralliğe Terfi Ettirilen Albaylar
Erhan Akbayrak
Gökçen Fırat
Koray Vural
Kenan Kaan Türkkan
Ali Tuna Baysal
Eren Günay
Zeki Aktürk
Hamdi Abanoz
Salim Kalender
Cemalettin Çiftçi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Orgeneralliğe Yükseltilen Korgeneral
İsmail Güneykaya
Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller
Erdoğan Gür
İsmail Üner
Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller
Kemal Turan
Hayrettin Koca
Ertunç Ertufanlı
Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar
Kemal Güleç
Yusuf Karuk
Hasan Volkan Güleryüz
Ahmet Seyfi Selçuk
Ali Kamil Taşlıcalı
Levent Eğren
Cuma Göktürk
Samet Yüksel
Kadir Bahadır Harmankaya
Mustafa Kemal Pektaş
Mustafa Baş
İbrahim Galın
Halil Hilmi Öz
(Bitti)