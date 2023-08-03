YAŞ Toplantısında 32 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar kapsamında 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar kapsamında 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, emekliye sevk edileceklerin durumları görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan kararlar kapsamında, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlanan listeye göre, bir üst rütbeye yükseltilen general/amiral ve albaylar şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneralliğe Terfi Ettirilen Korgeneraller

İrfan Özsert

Kemal Yeni

Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller

Zorlu Topaloğlu

Sezai Öztürk

Mustafa Oğuz

Tümgeneralliğe Terfi Ettirilen Tuğgeneraller

Burhan Aktaş

Mehmet Özeren

Özkan Ulutaş

Mehmet Yasin Kalın

Faruk Metin

Mehmet Cafer Aksoytürk

Ertan İnaltekin

Subutay Adaş

Murat Ataç

Hurşit Ağırcan

Mücahit Zorlutuna

Ahmet İbiş

Hakan Tunç

Osman Alp

Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar

Şükrü Bilir

Ferudun Bircan

Şener Kopal

Barbaros Dağlı

İsmail Özcan

Abdullah Soydemir

Serkan Bircan

Murat Yeşilköy

Üzeyir Durmuş

Ersin Dinçer

Bahattin Karademir

Özkan Şenol

Mustafa Büyükköroğlu

Erhan Yeşil

Barış Terzibaş

Mustafa Samancı

Kemal Çakıroğlu

Ahmet Aşık

Ahmet Yaşar Dener

Ufuk Hilmi Orhan

Ümit Yücelen

Bülent Tarhan

Mesut Koçak

Gaffar Gören

Ozan Nas

Turgut Muhammet Çalışkanlar

Muharrem Eminoğlu

Ahmet Hatip

Mehmet Açık

Ahmet Uğurlu

Serdar Konak

Mustafa Yeter

Erdoğan Çetin

Coşkun Çelik

Murat Çatak

Erdoğan Çatal

Yunus Gündüz

Mustafa Sadi Kahyaoğlu

Hakan Bora Budak

Hakan Kesgin

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Koramiralliğe Yükseltilen Tümamiral

İbrahim Özdem Koçer

Tümamiralliğe yükseltilen Tuğamiraller

Mehmet Baybars Küçükatay

Alper Yeniel

İsmail Güldoğan

Refik Levent Tezcan

Ramazan Özoğul

Hüseyin Tığlı

Tuğamiralliğe Terfi Ettirilen Albaylar

Erhan Akbayrak

Gökçen Fırat

Koray Vural

Kenan Kaan Türkkan

Ali Tuna Baysal

Eren Günay

Zeki Aktürk

Hamdi Abanoz

Salim Kalender

Cemalettin Çiftçi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneralliğe Yükseltilen Korgeneral

İsmail Güneykaya

Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller

Erdoğan Gür

İsmail Üner

Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller

Kemal Turan

Hayrettin Koca

Ertunç Ertufanlı

Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar

Kemal Güleç

Yusuf Karuk

Hasan Volkan Güleryüz

Ahmet Seyfi Selçuk

Ali Kamil Taşlıcalı

Levent Eğren

Cuma Göktürk

Samet Yüksel

Kadir Bahadır Harmankaya

Mustafa Kemal Pektaş

Mustafa Baş

İbrahim Galın

Halil Hilmi Öz

(Bitti)