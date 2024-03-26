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Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Sonuç Çıkmadı

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Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin beşinci turunda da sonuç çıkmadı. Seçimlere yarın devam edilecek.

Yargıtayın 348 üyesinden 337'sinin oy kullandığı 5. turda adaylardan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 105, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96 oy aldı. Seçimde, 2 boş oy çıktı, 1 oy geçersiz sayıldı.

Böylece hiçbir aday salt çoğunluk olan 175 üyenin oyuna ulaşamadı.

Yargıtay Kanunu'na göre, her beş turdan sonra bir aday seçilemezse yeniden başa dönülerek tekrar adaylık başvuruları alınıp turlara devam edilecek.

Yargıtay Başkanlığı için bugün başka seçim turu yapılmayacağı, aday listesinin ise daha sonra bildirileceği ve seçimlere yarın devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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