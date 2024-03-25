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Yargıtay Başkanlığı Seçimi Yarın Devam Ediyor

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay Başkanlığı için seçim yapıldı. Seçimin üçüncü turundan da sonuç çıkmadı ve seçim yarın devam edecek. Başkanlık için yarın yapılacak seçimlerde üçüncü turda en çok oy alan 3 aday yarışacak.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi dün doldu.  Üyeler, 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için sandığa gitti.

Yargıtay'ın 348 üyesinden 337'sinin oy kullandığı 3. turda, adaylardan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 110, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 96, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal 10 oy aldı. Seçimde, 2 boş oy çıktı, 1 oy geçersiz sayıldı.

Yargıtay Kanunu'na göre, yarın yapılacak dördüncü tura üçüncü turda en çok oyu alan iki aday katılacak. Ancak üçüncü turda iki aday eşit oy aldığı için dördüncü turda Mehmet Akarca, Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk yarışacak. Bu turda da başkan seçilmek için salt çoğunluğun oyu aranacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Mehmet Akarca Yargıtay Hukuk Politika Güncel Haberler

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