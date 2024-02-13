Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Pakistan Şeriat Akademisi heyetini kabul etti
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Pakistan Şeriat Akademisi hakim ve savcılarından oluşan heyeti Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan heyeti kabul etti. Ziyarette Türkiye ile Pakistan arasında yargı alanında iş birliğinin güçlendirilmesi konuşuldu.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Pakistan Şeriat Akademisi hakim ve savcılarından oluşan heyeti kabul etti.
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akarca, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistanlı heyeti ağırladı.
Ziyarette, Türkiye ile Pakistan arasında ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanında iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Türk yargı sistemi ve Yargıtay'ın işleyişi hakkında bilgilendirmede bulunulan kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.