Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cezayir Adalet Bakanı Abderrachid Tabbi ile Görüştü

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cezayir Adalet Bakanı Abderrachid Tabbi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akarca, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Tabbi ve beraberindeki heyetle Yargıtay'da görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra yargı alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani ve Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek de yer aldı.