Yakılan otomobilde silah bulundu, CHP'li yönetici yaralandı

Yakılan otomobilin içinde 2 adet uzun namlulu silah bulundu

Taylan ERGÜN-Emin YEŞİL-Oğuzhan CİNİSTANBUL, (DHA)-ARNAVUTKÖY'de boş arazide yakılarak terk edilen ve içerisinde 2 adet uzun namlulu silahın bulunduğu otomobilin Sultangazi CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın da içinde bulunduğu otomobile yönelik silahlı saldırıda kullanıldığı belirlendi. Saldırıda Kılıç yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18.00'da İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. gerçekleşti. Kızıltepe mevkiinde çok sayıda silah sesi duyuldu. Boş arazide 34 KV 6591 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından otomobilde yapılan incelemede 2 adet uzun namlulu silah bulundu. Yapılan incelemelerin ardından otomobilin saat 16.00 sıralarında Sultangazi ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde CHP Sultangazi İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ında içinde bulunduğu 34 FAC 343 plakalı otomobile yönelik silahlı saldırıda kullanıldığı belirlendi. Saldırıda yaralanan Ali Kılıç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

CHP İlçe yöneticisi Ali Kılıç'ın yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, 34 FAC 343 plakalı otomobilin geçişinin ardından beyaz bir otomobilin geldiği ve Kılıç'ında içinde bulunduğu otomobilin önünü kestiği görülüyor.

SALDIRININ ARDINDAN ARABAYI YAKIP TAKSİYLE KAÇMIŞLAR

Silahlı saldırıda kullanılan otomobil, Arnavutköy ilçesi İstiklal Mahallesi, Kızıltepe mevkiinde kundaklandı. Olayı gören vatandaşların iddiasına göre, olay yerinde bulunan 4 kişi, otomobili yaktıktan sonra taksiye binerek kaçtı. Polis, kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.