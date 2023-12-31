Yahyalı'da Gazinoda Ruhsatsız Tabanca ve Esrar Ele Geçirildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, bir gazinoda ruhsatsız tabanca ile esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağcaşar Mahallesi'nde yılbaşı tedbirleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, gazino ve eklentilerinde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve 5 gram esrar buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.