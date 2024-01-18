Yahudi aktivistler Tel Aviv'de Gazze'deki katliamları protesto etti

TEL İsrail hükümetini Gazze'de katliam yapmakla suçlayan Yahudi aktivistler, Tel Aviv'de gösteri düzenleyerek ateşkes çağrısında bulundu.

Savunma Bakanlığı yakınlarında toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, savaş karşıtı sloganlar attı.

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, İbranice, Arapça ve İngilizce olarak "Savaşı durdurun", "Çare savaş ya da öldürmek olamaz" ve "Eğer barış istiyorsak şiddet sarmalını aşmalıyız" şeklinde yazılar bulunan dövizler taşıdı.

İsrail polisinin çevrede önlem aldığı görülürken, göstericilere yönelik bir müdahalede bulunulmadı.

İsrail'de toplumun küçük bir kesimini oluşturan savaş karşıtı Yahudiler, polisi gösteri yapmalarına izin vermemek ve kendilerine şiddet uygulamakla suçluyor.