Yaban geyiğinin çeşitli görüntüleri

Yeni yıl tatilinden hemen sonra Çin'in kuzeydoğusundaki bir orman çiftliğine uğrayan yabani bir geyik, beklenmedik bir ziyafetle ödüllendirildi.

Yabani bir geyik 2 Ocak'ta dağlardan inerek Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Jiamusi'de bulunan bir orman çiftliğine doğru yola çıktı.

Beklenmedik bir ziyafetle ödüllendirilen geyik daha sonra çiftlik çalışanları tarafından dağa geri götürüldü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Heilongjiang'dan bildiriyor.(XHTV)