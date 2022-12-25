Xi, Kırsal Çalışma Konferansında Çin'in Tarımdaki Gücünü Artırmanın Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in tarımdaki gücünü artırmak, tarımda ve kırsal alanlarda iyi bir iş çıkarmak için çalışmaların artırılması çağrısında bulundu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de her yıl düzenlenen merkezi kırsal çalışma konferansına katıldı ve konuşma yaptı. Konferans 23-24 Aralık tarihleri arasında Beijing'de düzenlendi. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in tarımdaki gücünü artırmak, tarımda ve kırsal alanlarda iyi bir iş çıkarmak için çalışmaların artırılması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Beijing'de Cuma ve Cumartesi günleri düzenlenen yıllık merkezi kırsal çalışma konferansında yaptığı konuşma sırasında bu açıklamaları yaptı.

Xi, kırsal kesimdeki canlanmanın geniş kapsamlı olarak geliştirilmesinin ve Çin'in tarımdaki gücünü artırmak için daha hızlı hareket edilmesinin, ÇKP Merkez Komitesinin Çin'i her bakımdan büyük bir modern sosyalist ülke haline getirmeye yönelik stratejik planlarının parçası olduğuna işaret etti.

Xi; tarım, kırsal alanlar ve çiftçilerle ilgili çalışmalara son hız devam edilmesi ve kırsal kesimin canlandırılması, tarımsal ve kırsal modernizasyonun güçlü şekilde teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

Çin Başbakanı Li Keqiang'ın başkanlık ettiği konferansa, Li Qiang, Wang Huning, Han Zheng, Cai Qi ve Ding Xuexiang gibi üst düzey yetkililer de katıldı.