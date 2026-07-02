ANKARA, 2 Temmuz (Xinhua) -- " Xi Jinping : Çin'in Yönetimi" adlı kitabın beşinci cildi Ankara'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Çarşamba günkü tanıtım toplantısına Çin'den ve Türkiye'den hükümet yetkilileri, akademisyenler ve yayıncılar katıldı.

Katılımcılara göre, " Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi'nin" getirdiği en son kazanımları kapsamlı ve sistematik bir şekilde yansıtan yetkin bir eser olan yeni cilt, Çin'in yeni modernleşme serüvenini hem kuram hem de uygulama bakımından canlı bir şekilde gözler önüne sererken, Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını ilerletmeye yönelik vizyonunu ve önerilerini de derinlemesine ele alıyor.

Etkinliğin Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümüne denk geldiğine dikkat çeken katılımcılar, modernleşme temalı devlet yönetimi deneyimi paylaşımlarının, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeye, iki ülke arasındaki kalkınma stratejilerinin uyumlu hale getirilmesini teşvik etmeye ve iki tarafın da modernleşme yolunda birlikte ilerlemesini sağlamaya katkıda bulunacağını ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan etkinlikte yaptığı konuşmada, " Xi Jinping : Çin'in Yönetimi" kitabının beşinci cildinin, Çin'in politika çizgisini ve küresel meselelere ilişkin stratejik düşünce yapısını anlamaya yönelik değerli bir kaynak sunduğunu söyledi.

Adan, iki ülkenin yasama organları arasındaki etkileşimi ve çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğini daha da derinleştirmek, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Orta Koridor arasındaki sinerjiyi artırmak ve ekonomi, ticaret, yatırım, halklar arası ve kültürel etkileşimler ve turizm alanlarında işbirliği konusunda yeni ilerlemeler kaydetmek üzere bu toplantıyı bir fırsat olarak değerlendirmeye istekli olduklarını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise etkinliğin son derece ilham verici olduğunu ifade etti. Çin Komünist Partisi'nin insan odaklı kalkınma felsefesine bağlı kalarak Çin'de sürdürülebilir ve sağlıklı bir ekonomik ve sosyal kalkınma sağlayıp uzun vadeli toplumsal istikrarı koruduğunun kitapta sistematik bir şekilde açıklandığını kaydeden Yazgı, bunun uluslararası topluma, özellikle de Türkiye'ye ilham verdiğini söyledi. Yazgı, Çin ile karşılıklı dostluk ve işbirliğine yeni bir ivme kazandırmak üzere halklar arası etkileşimi ve medeniyetler arası karşılıklı öğrenmeyi derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Türk Sinolog Prof. Dr. Giray Fidan da kitapların farklı medeniyetler arasında köprü işlevi gördüğünü ve kültürel etkileşimde önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Fidan, serinin birden fazla dile çevrilip yayımlanmasının, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in medeniyetler arasında karşılıklı etkileşimler yoluyla yabancılaşmanın aşılması ve dünyanın Çin'i daha iyi anlaması için yeni fırsatlar oluşturulması yönündeki çağrısının hayata geçirilmiş somut bir örneği olduğunu söyledi.

Çinli yetkililer, Türk konuklara eserin beşinci cildinin İngilizce baskısı ve ikinci cildinin Türkçe baskısını takdim etti.

Etkinliğe katılan uzmanlar, akademisyenler ve gençlik gruplarının temsilcileri, ekonomik ve ticari işbirliği, yeşil dönüşüm, medeniyetler arası karşılıklı öğrenme ve küresel yönetişim gibi konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, Çin Uluslararası İletişim Grubu ve Çin'in Türkiye Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik, her iki ülkeden yayıncılık sektörü, düşünce ve medya kuruluşları ve farklı kesimlerden 200'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

Kaynak: Xinhua