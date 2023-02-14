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Xi, İranlı Mevkidaşı Reisi ile Bir Araya Geldi

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Xi, İranlı Mevkidaşı Reisi ile Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda, ülkeye ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için görüşmeleri öncesinde karşılama töreni düzenledi, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda, ülkeye ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için görüşmeleri öncesinde karşılama töreni düzenledi, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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