Xi, İranlı Mevkidaşı Reisi ile Bir Araya Geldi
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BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda, ülkeye ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için görüşmeleri öncesinde karşılama töreni düzenledi, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)
BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda, ülkeye ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için görüşmeleri öncesinde karşılama töreni düzenledi, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel