Xi, Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile Biraraya Geldi

BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü.

Çin'in her zaman Çin ile Güney Afrika arasındaki ilişkileri stratejik bir perspektiften değerlendirdiğini belirten Xi, Güney Afrika ile siyasi anlamda karşılıklı güveni sağlamlaştırmaya ve Çin ile Güney Afrika arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi için çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Ramaphosa ise Xi'yi Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak yeniden seçildiği için, ayrıca ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin tam başarısı ve Çin'in kalkınmasında elde edilen büyük başarılar nedeniyle tebrik etti.

Güney Afrika Devlet Başkanı, Kovid-19 pandemisiyle mücadelede Güney Afrika ve diğer Afrika ülkelerine değerli yardımlarda bulunduğu, ayrıca Afrika ülkelerinin borç krizlerini hafifletmede öncülük ettiği için Çin'e teşekkür etti.

Güney Afrika'nın hiç tereddüt etmeden, tek Çin ilkesine güçlü şekilde bağlı kalmaya devam edeceğini belirten Ramaphosa, ülkesinin Çin'in yeşil kalkınma ve enerji dönüşümü alanındaki deneyimlerinden yararlanma, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne aktif olarak katılma, ayrıca Çinli şirketleri Güney Afrika'da yatırım ve işbirliği yapmak üzere davet etmek için kapılarını açık tutma konusunda istekli olduğunu kaydetti.