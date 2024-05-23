ABD'de üniversite rektörlerine destek için basın açıklaması yapıldı

ABD'nin başkenti Washington'da, Filistin destekçisi öğrencilerin kampüste gösteri yapmasına izin verdiği için Kongre'de sorgulanan üniversite rektörlerine destek vermek için sendika liderleri ve bazı Temsilciler Meclisi üyeleri basın açıklaması yaptı.

Kongre binası önündeki basın açıklamasında, California Üniversitesi-Los Angeles (UCLA), Northwestern ve Rutgers üniversitelerindeki binlerce öğretim üyesi ve çalışanı temsil eden sendikaların liderleri ve bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, Kongre'nin, üniversite rektörlerini sorguya çekmesinin, eğitim kurumlarının üzerinde "baskı kurmak amaçlı" ve "etik dışı" olduğunu savundu.

Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, UCLA, Northwestern ve Rutgers üniversitelerinin rektörlerinin Kongre'de ifade verdiği sırada gerçekleşen basın açıklamasındaki konuşmasında, üniversitelerin "neden silahlara ve savaşa yatırım yaptıklarını" sorguladı.

Filistin asılı Tlaib, "Üniversitelerimiz neden öncelikle silahlara ve savaşa yatırım yapıyor? Peki bu üniversiteler, savaştaki yatırımlarını korumak için neden öğrencilerinin peşine çevik polis gönderiyor?" diye konuştu.

Öğrencilerin tarihin doğru tarafında yer aldığını belirten Demokrat Temsilci, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi ile bazı Kongre üyelerinin hayat kurtarmak için protesto yapan öğrencileri karalamasını "iğrenç" bulduğunu, ABD Anayasası'yla korunan bu protesto hakkının "engellenmemesi gerektiğini" kaydetti.

"Bu özgürlüğün baltalanması, başlı başına yükseköğretime yönelik bir saldırıdır"

İfade özgürlüğünden yana tavır aldıkları için Kongre'de sorgulanan rektörlerin yanında duran diğer bir Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, üniversiteleri yüksek öğrenim kurumu yapan şeyin, "fikirlerin özgürce tartışılabilmesi" olduğunu söyledi.

Omar, "Bu özgürlüğün baltalanması, başlı başına yüksek öğretime yönelik bir saldırıdır. Öğretim üyeleri, öğretmenler, araştırmacılar, akademik personel akademik özgürlüğe sahiptir ve muhalif ifadelerinden dolayı cezalandırılma veya misilleme korkusuyla yaşayamazlar." ifadelerini kullandı.

Demokrat Temsilci, "Bu, (Komite soruşturması) tarihsel olarak kovuşturmaya uğrayan azınlık topluluklarının korunmasıyla ilgili değil, İsrail ve soykırım anlayışıyla muhalif olan herkesi susturmaya yönelik bir girişimdir." şeklinde konuştu.

Meşru, barışçıl, savaş karşıtı protestoların "bilerek antisemitizm olarak etiketlendiğini" belirten Omar, bu tutumun, "nefret ve bağnazlık eylemlerini tespit etmeyi ve bunlarla mücadele etmeyi zorlaştıracağını" savundu.

Temsilciler Meclisi üyeleri Jamaal Bowman ve Cori Bush da konuşmalarında, Kongre'deki sorgulamanın yanlışlığına değindi.

Üniversite rektörlerini sorgulayan Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin "ırkçılık" yaptığını öne süren Bowman, "Antisemitizm onların ABD'deki liberal eğitimi yok etmeye yönelik sahte öfkelerinin sadece yeni bir giriş noktasıdır." dedi.

Demokrat Temsilci, "Kesinlikle Gazze'nin çocukları, bebekleri ve masum insanları adına sesimizi çıkarmamızı istemiyorlar. Onlar hakkında konuşmamızı istiyorlar. Yani ellerindeki her şeyle (imkanla) peşimizden geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bowman, Cumhuriyetçilerin bu söylemlerinin peşinden giden bazı Demokrat Kongre üyelerini de "Hamas yanlısı olarak anılmaktan korktukları ve Filistinliler kelimesini bile söyleyemedikleri" için eleştirdi.

Diğer Temsilci Cori Bush da "Barış yanlısı, insanlık yanlısı savaş karşıtı hareketimiz, İsrail hükümetinin Gazze'deki soykırımını sona erdirmeyi ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için adil ve kalıcı bir barış sağlamayı amaçlıyor." dedi.

Öte yandan, California Üniversite Konseyi ve Amerikan Öğretmenler Federasyonu Başkan Yardımcısı John Branstetter, California Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mia McIver, Rutgers Sözleşmeli Öğretim Üyeleri Birliği Başkanı Bryan Sacks gibi isimler de eğitimci ve sendikacı kimlikleriyle, düşünce özgürlüğünü destekleyen açıklamalarda bulundu.

ABD Temsilciler Meclisinde düzenlenen oturuma katılan üç üniversite rektörü, özellikle Cumhuriyetçi vekillerin, İsrail ile ABD yönetimine karşı kampüslerdeki öğrenci protestolarının "antisemitik" olduğu ve bu gösterilere izin verilmemesi gerektiği baskısıyla karşılaşmıştı.

Amerikan üniversite kampüslerinde nisana damga vuran ve Gazze'ye destek amacıyla gerçekleştirilen öğrenci protestolarının ardından ABD Temsilciler Meclisinde düzenlenen oturumda, Northwestern Üniversitesi Rektörü Michael Schill, Rutgers Üniversitesi Rektörü Jonathan Holloway ve California Üniversitesi-Los Angeles (UCLA) Rektörü Gene Block vekillerin sorularını yanıtlamıştı.

Kongre'nin daha önce sorguladığı bazı rektörler istifa etmek zorunda kalmıştı

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık 2023'te düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturum kapsamında, Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth, üniversite kampüsünde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair ifade vermeye çağrılmıştı.

Üç rektör, saatler boyunca antisemitizmle ilgili konularda öğrencilere yönelik disiplin faaliyetlerine, üniversitelerin nasıl farklı görüşleri temsil ettiğine ve kampüsteki güvenliğe ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Gay, Magill ve Kornbluth, antisemitizmle birlikte Müslüman karşıtlığı ve nefretin her türlüsünün artışına karşı mücadele edeceklerini belirtmişti.

Üç isim de İsrail'e tepki gösterilerini, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi nedeniyle yoğun eleştiri ve baskıyla karşı karşıya kalarak istifa etmeye zorlanmıştı.

Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, baskıların ardından 12 Aralık 2023'te istifa etmişti.

Baskılara bir süre direnen Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay de "hakkındaki kişisel tartışmaların üniversiteye zarar vermemesi için" 3 Ocak'ta görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

En son 16 Mayıs'ta California eyaletinde, Filistin destekçisi öğrencilere ılımlı davranan ve İsrail'den kurumsal yatırımları çekmeyi kabul eden Sonoma Eyalet Üniversitesi (SSU) Rektörü Mike Lee, baskılar sonucu zorunlu izne ayrılmak zorunda bırakılmıştı.

Üniversite gösterilerinin başlangıç noktası olan ABD'deki Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik de 17 Nisan'da, Yahudi öğrencileri antisemitizmden korumadığı yönündeki iddialar nedeniyle Temsilciler Meclisi Eğitim ve İşgücü Komitesi'ne 5 saat ifade vermiş, bizzat Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson tarafından istifası istenmişti.