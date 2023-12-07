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Volkswagen'in Xinjiang'daki fabrikasında zorla çalıştırma bulgusu yok

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Dış denetçiler, Volkswagen'in Xinjiang'daki fabrikasındaki 197 işçi arasında zorla çalıştırılmaya dair herhangi bir bulguya rastlamadı.

Dış denetçiler, Volkswagen'in Xinjiang'daki fabrikasındaki 197 işçi arasında zorla çalıştırılmaya dair herhangi bir bulguya rastlamadı.

BERLİN, 7 Aralık (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi Volkswagen tarafından görevlendirilen dış denetçiler, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde şirkete ait fabrikada işçilerin zorla çalıştırıldığına dair herhangi bir bulguya rastlamadı.

Löning Human Rights & Responsible Business (Löning İnsan Hakları ve Sorumlu İşletme) danışmanlık şirketinin Kurucusu ve Genel Müdürü Markus Löning, "İşçiler arasında zorla çalıştırılmaya dair herhangi bir belirti veya kanıt bulamadık" dedi.

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan fabrika, Volkswagen ve Çinli ortak girişim ortağı SAIC Motor Limited Şirketi tarafından işletiliyor.

Löning, "197 çalışanın hepsinin son üç yıldaki iş sözleşmeleri ve maaş ödemelerini kontrol ettik. 40 adet mülakat yaptık ve fabrikayı özgürce inceleme imkanı bulduk. Toplanan veriler tutarlılık ve inandırıcılık açısından karşılaştırıldı" dedi.

Volkswagen'e göre, MSCI ESG değerlendirme şirketi tarafından hazırlanan ve Xinjiang'da insan hakları ihlallerine ilişkin iddialar içeren rapor "gerçeklere dayanmıyor ve tamamen yanıltıcı". Volkswagen, konuyu MSCI ile aktif olarak ele aldıklarını belirtti.

Hür Demokrat Parti (FDP) eski üyelerinden Löning, 2014 yılına kadar İnsan Hakları Politikası ve İnsani Yardımdan Sorumlu Federal Hükümet Komiseri olarak görev yapmadan önce Federal Meclis üyesiydi.

Volkswagen, denetimin Shenzhen merkezli bir hukuk bürosundan "sosyal denetimler ile uluslararası ve Çin iş hukuku alanında kapsamlı deneyime sahip" iki avukat ve Löning tarafından yapıldığını belirtti.

Şirkete göre, fabrika 2013 yılında üretime başlamış olsa da şu anda üretim yapılmaması ve sadece teknik işletme yürütülmesi nedeniyle, Kasım 2023 itibarıyla çalışan sayısı 650'den 197'ye düşürüldü. Çalışanların yaklaşık yüzde 24'ü ise aralarında Uygurların da bulunduğu etnik azınlıklardan oluşuyor.

Volkswagen, çalışanların kalifiye olduğunu, 10 yıla yakın süredir bu şirkette çalıştıklarını, iş yoğunluğunun az olduğunu ve ortalamanın üzerinde ücret verildiğini belirtti. Alman otomobil üreticisine göre fazla mesai ise yok denecek kadar az.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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