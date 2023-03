Volkan Demirel: "Bundan Sonraki Süreçte Doğru Hareket Ederek Hatay ve 10 İlimizi Ayağa Kaldırmak Zorundayız"

Eski milli futbolcu ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Ankara Kent Konseyi'nin düzenlediği "04.17: Türkiye'de Deprem Gerçeği ve Kriz Yönetimi" toplantısına gönderdiği video mesajda; "Evet, zor bir süreç ama hayatımız devam edecek. Bundan sonraki süreçte doğru bir şekilde hareket ederek hem Hatay'ı hem 10 ilimizi ayağa kaldırmak zorundayız. Bunun için ülkece ve milletçe elimizden gelen her şeyi yapacağız ve yapmaya çalışıyoruz. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte bir daha böyle bir felaketin tekrarlanmaması için her bir fert üzerine düşeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Eski milli futbolcu ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Ankara Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "04.17: Türkiye'de Deprem Gerçeği ve Kriz Yönetimi" temalı toplantıya bir video mesaj gönderdi. Kendisi için konuşmanın hala zor olduğunu belirten Demirel, "Hayatını kaybeden arkadaşlarıma, vatandaşlarımıza tekrardan başsağlığı dilemek istiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. Demirel sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah hep beraber bu felaketi atlatmaya çalışacağız. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Ama ne yazık ki acılarımızı dindirmeye yetmiyor. 5 ay boyunca Hatay'da bulundum. Hatay'ın insanını, Hatay'ı çok sevdim, onlardan çok büyük bir değer gördüm, sevgi gördüm. Memleketim gibi de hissettim. Oradaki her tanıdığım insana teşekkür ediyorum.

Evet, zor bir süreç ama hayatımız devam edecek. Bundan sonraki süreçte doğru bir şekilde hareket ederek hem Hatay'ı hem 10 ilimizi ayağa kaldırmak zorundayız. Bunun için ülkece ve milletçe elimizden gelen her şeyi yapacağız ve yapmaya çalışıyoruz. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte bir daha böyle bir felaketin tekrarlanmaması için her bir fert üzerine düşeni yapacaktır.

Tekrardan tüm ülkemizin başı sağ olsun diyorum ve umuyorum ki bir daha böyle bir felaket yaşamayız. Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor."