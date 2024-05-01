Viranşehir'de Vinç Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, Diğeri Ağır Yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir fabrikanın çatısını sökmeye çalışan 2 işçi, vinç sepetinin kopması sonucu zemine düştü. Kazada bir işçi hayatını kaybederken, diğer işçi ağır yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen işçilerin yakınları sinir krizi geçirdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde vinçten düşen 2 işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.
İlçede faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısını vinç sepetine binerek sökmeye çalışan Necati Er (44) ve B.K, sepetin kopması sonucu zemine düştü.
İşçilerden Er, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan B.K. ise 112 Acil Servis ekibince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçilerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.