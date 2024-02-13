Viranşehir'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde asayişin sağlanması huzur ve güven ortamının devamlılığı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 194 kilo 300 gram nargile tütünü, 76 elektronik sigara,1108 folyo ile 619 kilo kömür ele geçirildi.

Öte yandan narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada bir miktar uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.