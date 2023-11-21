Virajda kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da viraja hızlı giren motosikletin kontrolden çıkarak kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Kapadokya Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tacin Mahallesindeki bir adrese paket servis yaptıktan sonra işyerine dönen İdris A. idaresindeki 68 ADD 778 plakalı motosiklet, virajı döndüğü esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten beton zemine düşen sürücü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.