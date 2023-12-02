Vietnam ve Çin, İşbirliğini Güçlendirmek İçin Hazır

Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong, Vietnam ve Çin'in kalkınma süreçlerinde kritik bir dönemde olduklarını ve ikili işbirliğinin birbirlerinin yeniden canlanmasına fayda sağlayacağını belirterek, Vietnam-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını güçlendirmek için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong, hem Vietnam hem de Çin'in kalkınma süreçlerinde kritik bir döneminde bulunduklarını ve ikili işbirliğinin geliştirilmesinin birbirlerinin yeniden canlanmasına fayda sağlayacağını belirterek, Vietnam-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını sürekli olarak güçlendirmek için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

HANOİ, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ortak geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğunun inşasında istikrarlı ilerleme kaydetmek üzere Vietnam ile işbirliğinin bir sonraki aşamasında tüm alanlarda koordineli adımlar atmaya hazır olduklarını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı, Cuma günü Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong ile görüşmesi sırasında yaptı.

Çin-Vietnam ilişkilerinin yüksek düzeyde gelişmeye devam ettiğini belirten Wang, bunun sadece iki ülke halkına fayda sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bölge ve dünya barışı ile kalkınmasına da yardımcı olduğunu ifade etti.

Wang, iki ülke liderlerinin Çin-Vietnam dostluğunu güçlendirme ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ve İki Koridor ve Tek Ekonomik Çevre planını ileriye götürme konusunda anlaştıklarını hatırlatarak, böylelikle Çin-Vietnam kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının derinleştirilmesine yönelik yol haritasını belirlediklerini hatırlattı.

Bakan, Vietnam Başbakan Yardımcısı Tran Luu Quang'ın eş başkanlığında düzenlenen Çin-Vietnam İkili İşbirliği Yönlendirme Komitesi'nin 15. toplantısında iki tarafın tüm alanlarda ikili işbirliğindeki ilerlemeyi gözden geçirdiğini, bir sonraki aşama için çalışma yönlerini belirlediğini ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve Çin-Vietnam ilişkilerinin tüm alanlarda sağlam ve istikrarlı şekilde gelişmesinin teşvik edilmesi konusunda görüş birliğine vardığını belirtti.

Çin ve Vietnam'ın kadim iki dost ülke olduğunu ve bu yılın Çin-Vietnam kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının kuruluşunun 15. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, Vietnam'ın Çin ile ilişkilerini güçlendirmeyi dış politikasında bir stratejik tercih ve en önemli öncelik olarak gördüğünü, Çin'in de Vietnam ile ilişkilerine komşuluk diplomasisinde öncelik verdiğini söyledi.

Thuong ise hem Vietnam hem de Çin'in kalkınma süreçlerinde kritik bir dönemde bulunduklarını ve ikili işbirliğinin geliştirilmesinin birbirlerinin yeniden canlanmasına fayda sağlayacağını belirterek, Vietnam-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını sürekli olarak güçlendirmek için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Thuong, her iki tarafa da ilişkilerin bir sonraki aşamasındaki önemli siyasi gündem için özenli hazırlıklar yapılması ve her iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatın tam olarak hayata geçirilmesi yönünde çağrı yaptı.