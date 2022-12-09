Vietnam'daki Çam Halkının Çömlek Yapımcılığına Bir Bakış

Vietnam'ın Binh Thuan eyaletinin Bac Binh bölgesindeki Binh Duc köyünde çömlek yapan köylüler, 1 Aralık 2022.

HANOİ, 9 Aralık (Xinhua) -- Vietnam'ın Binh Thuan eyaletindeki Çam halkının el yapımı çömlek ürünleri, doğal malzemeleri ve desenleriyle ülkede ünlüdür.

Çam çömlek ürünleri, su testileri, sobalar ve tavalar ile dini ve güzel sanatlar nesneleri dahil olmak üzere temel olarak ev eşyalarıdır. Bunlar bölgedeki bir nehrin kıyısı tarafından taşınan özel kil ile yapılıyor. Şekil verme aşamasından sonra sabitlenen ürünler, gün ortası güneşte odun fırınında pişirilmeden önce güneşte kurumaya alınıyor. Pişirme aşaması sona erdiğinde zanaatkarlar, doğal desenler oluşturmak için orman ağaçlarından özel bir sıvıyı çömlek yüzeyine sürüyor.

Çam halkının çömlekçilik sanatı geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) somut olmayan kültürel miras listesine eklendi.

Vietnam'ın Binh Thuan eyaletinin Bac Binh bölgesindeki Binh Duc köyünde köylüler çömlekleri odun ateşinde yakıyor, 1 Aralık 2022.

Vietnam'ın Binh Thuan eyaletinin Bac Binh bölgesindeki Binh Duc köyünde köylüler çömlekleri odun ateşinde pişiriyor, 1 Aralık 2022.

Vietnam'ın Binh Thuan eyaletinin Bac Binh bölgesinde bulunan Binh Duc köyündeki Çam çömlek ürünleri görülüyor, 1 Aralık 2022.

Vietnam'ın Binh Thuan eyaletinin Bac Binh bölgesindeki Binh Duc köyünde tipik desenleriyle Çam çömlek ürünleri görülüyor, 1 Aralık 2022.

Vietnam'ın Binh Thuan eyaletinin Bac Binh bölgesindeki Binh Duc köyünde bir zanaatkar çömlek yapıyor, 1 Aralık 2022.