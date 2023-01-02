"Vietnam-Çin-Kazakistan" Hattında İlk Yük Treni Sefere Başladı

Elektronik bileşenler ve diğer ürünleri taşıyan özel bir yük treni, Cumartesi günü Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Pingxiang Tren İstasyonu'ndan yola çıktı.

Elektronik bileşenler ve diğer ürünleri taşıyan özel bir yük treni, Cumartesi günü Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Pingxiang Tren İstasyonu'ndan yola çıktı.

Tren, Vietnam'dan Kazakistan'a Çin-Avrupa Demiryolu Ekspres güzergahı üzerinden giden ilk "Vietnam-Çin-Kazakistan" yük treni oldu.

Yeni güzergahın açılması ulaşım verimliliğini daha da artıracak.

SES 1 (Çince): JİANG YİPİNG, Çin Demiryolları Uluslararası Multimodal Ulaşım Limited Şirketi'nde Pingxiang Ticaret Departmanı Müdürü:

"Geçmişte, Vietnam'dan giden elektronik bileşenlerin çoğu Orta Asya ülkelerine sevk edilirdi. Çıkış planının kısıtlamaları nedeniyle, malların varış zamanı belirsiz oluyor. Genelde yaklaşık 50 gün sürüyor. Şimdi, Pingxiang İstasyonu üzerinden demiryolu taşımacılığı ile Çin-Avrupa Demiryolu Ekspres güzergahı üzerinden Kazakistan'a transit geçiş için Xi'an Uluslararası Limanı'na ulaşım, zamanın yarısından fazlasında tasarruf edilmesini sağlıyor. Hat, ASEAN ülkeleri ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ulaşım sorununu etkin bir şekilde çözüyor."

SES 2 (Çince): LAO ZHENGCHANG, Çin Demiryolları Nanning Bürosu Grup Limited Şirketi'nin Nanning İstasyonu Müdür Yardımcısı:

"Bu yıl (2022), Pingxiang İstasyonu üzerinden sınır ötesi trenlerin sayısı yıllık yüzde 13,9 oranında arttı. Gelen ve giden ürünler yıllık yüzde 41 artışla 788.000 tona ulaştı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.(XHTV)