"Videonun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un rüşvet yiyen bir bakanı infaz ettiğini gösterdiği iddiası"

Ülkesindeki sert yaptırımlarıyla anılan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un sosyal medyada paylaşılan bir videonun rüşvet yiyen bakanını infaz ettiği anlara ait olduğu iddia edildi.

İddiaya konu olan video sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı. Birçok kullanıcı videoyu beğenip hesaplarında paylaştı.

Videoya ait bir kareyi tersine arama yöntemiyle tarattığımızda karşımıza Kim Jong-un'un Güney Kore Lideri Moon Jae-in'le resmi bir görüşme yaptığına dair haberler karşımıza çıkıyor.

Çıkan haberleri incelediğimizde Moon Jae-in ile Kim Jong-un'un 2018 yılında Panmunjom'daki Ateşkes Köyü'nde bir araya geldiği ve Kim Jong-un'un Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olduğuna dair bilgiler yer alıyor. Tarihi an olarak nitelendirilen bu görüşmede iki lider el ele kameralara poz veriyor.

İddiaya konu olan görüntü de tam bu sırada ortaya çıkıyor.Kim Kim Jong-un Moon Jae-in'in elinden tutarak 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oluyor. Söz konusu görüntü ise mizah amaçlı montajlanmış.