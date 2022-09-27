Veli Ağbaba: "Sen Devletsin, Teröristse Niye Serbest Bıraktın, Niye Takip Etmedin? Bu Terörist, PKK ile Çözüm Süreci Yürütülürken Serbest Bırakılmış"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldıran teröriste ilişkin, "Sen devletsin, teröristse niye serbest bıraktın, niye takip etmedin? Geldin polis memurumuzun şehit olmasına sebep oldun. Bu terörist, PKK ile çözüm süreci yürütülürken serbest bırakılmış. Sen o zaman Öcalan’a özel koster çıkarıyorsun, sen Kandil’e devletin Anadolu Ajansı’nı, TRT’sini gönderiyorsun..." dedi. Ağbaba, suçlamalara, "O tarihte çözüm süreci adı altında Kandil ile PKK ile çay içip piknik yapanlar bizi suçluyor" sözleriyle karşılık verdi.

Haber : BERKAY VAROL - Kamera: AZİZ METİN TURAN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldıran teröriste ilişkin, "Sen devletsin, teröristse niye serbest bıraktın, niye takip etmedin? Geldin polis memurumuzun şehit olmasına sebep oldun. Bu terörist, PKK ile çözüm süreci yürütülürken serbest bırakılmış. Sen o zaman Öcalan'a özel koster çıkarıyorsun, sen Kandil'e devletin Anadolu Ajansı'nı, TRT'sini gönderiyorsun..." dedi. Ağbaba, suçlamalara, "O tarihte çözüm süreci adı altında Kandil ile PKK ile çay içip piknik yapanlar bizi suçluyor" sözleriyle karşılık verdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısına ve terörist Dilşah Ercan üzerinden CHP'ye yönelik eleştirilere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmeler yaptı.

Ağbaba, terörist Dilşah Ercan ile CHP'nin hiçbir temasının olmadığını; "Tutuklu Gazeteciler Raporu" yayınlanmadan önce 4'üncü yargı paketi ile serbest bırakıldığını vurguladı.

"SALDIRIDA ŞEHİT OLAN POLİSİMİZ ÜZERİNDEN SALDIRIYI YAPAN TERÖRİSTİ BİZİMLE İLİŞKİLENDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

CHP olarak "organize saldırılar" ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Ağbaba, "Geçtiğimiz haftadan beri AKP trolleri, bazı gazeteci kılığındaki insanlar çeşitli yollarla bize saldırmaya çalışıyorlar. Dünkü yapılan saldırıda şehit olan polisimiz üzerinden saldırıyı yapan teröristi bizimle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Hatta utanmasalar PKK, terörist yerine bizi suçlayacaklar. Ne üzerinden? 2013 yılında temmuz ayında yazmış olduğumuz bir rapor üzerinden" dedi.

"BU RAPORDA 188 GAZETECİ VAR"

Raporun bağımsız gözlemciler ve gazetecilik meslek örgütlerinin raporları üzerinden hazırlandığını belirten Ağbaba, "Onlardan alınan bilgiler üzerine yapılmış bir rapor. Devletin verdiği basın kartı sahiplerinin bize ulaştırmış olduğu mektuplar. Bu raporda 188 gazeteci var. Kimler var? Balbay (Mustafa Balbay), Tuncay Özkan, Deniz Yıldırım, Yalçın Küçük, Sami Menteş, Hikmet Çiçek, Turan Öz, İBDA-C'den hükümlü Şükrü Sak, Nedim Şener, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu var. Var da var" diyerek raporun içeriğini anlattı.

"SEN DEVLETSİN, TERÖRİSTSE NİYE SERBEST BIRAKTIN, NİYE TAKİP ETMEDİN? POLİS MEMURUMUZUN ŞEHİT OLMASINA SEBEP OLDUN"

Mezitli'deki polisevine saldıran teröristin 2013 Mayıs ayında serbest bırakıldığına dikkat çeken Ağbaba, şunları söyledi:

"Bizim raporumuz 2013 Temmuz ayında yapılmış. Yani biz raporu basınla paylaşmadan önce ismi geçen terörist 4'üncü yargı paketi nedeniyle serbest bırakılmış. Bizim ismi geçen terörist ile bir görüşmemiz yok. Sadece bize yazmış olduğu bir mektup var. Mektupta, gazeteci olduğunu söylüyor, ismini, cismini yazıyor. Bizim yorumumuz bile yok. Biz 11 yıl önce yüz yüze görüşmediğimiz birini 11 yıl sonra ne yapacağını ne bilebiliriz. Sen devletsin, teröristse niye serbest bıraktın, niye takip etmedin? Geldin polis memurumuzun şehit olmasına sebep oldun. Bu terörist, PKK ile çözüm süreci yürütülürken serbest bırakılmış. Sen o zaman Öcalan'a özel koster çıkarıyorsun, sen Kandil'e devletin Anadolu Ajansı'nı, TRT'sini gönderiyorsun, tam 34 tane basın mensubunun mikrofonu var…"

"O TARİHTE ÇÖZÜM SÜRECİ ADI ALTINDA KANDİL İLE PKK İLE ÇAY İÇİP PİKNİK YAPANLAR BİZİ SUÇLUYOR"

PKK terör örgütü ele başlarından Murat Karayılan'ın da aralarında bulunduğu örgüt yöneticilerinin yaptığı basın açıklamasına ilişkin fotoğrafı gösteren Ağbaba, "Burada PKK'nın üst yöneticilerinin, devletin göndermiş olduğu TRT'si, Anadolu Ajansı ile beraber basın toplantısı yapıyorsun. Bunları veya bunları gönderenleri suçlamıyorsun, bizi suçlamaya çalışıyorsun. Pekala, İçişleri Bakanı, ne diyor? Cumhurbaşkanı'na tekmil veriyor. Diyor ki 'Amanos'ta bir tek terörist kalmadı. Biz teröristlerin ayakkabı numarasını biliyoruz.' Bunu söyledikten iki gün sonra Mersin gibi büyük bir şehre Amanos'tan iki terörist gelip sızarak bir polisimizi şehit ediyor. O tarihte çözüm süreci adı altında Kandil ile PKK ile çay içip piknik yapanlar bizi suçluyor" diye eleştirdi.

"SUÇLU ARAYACAKSAN SOYLU'NUN ÇEKTİRDİĞİ RESİMLERE BAK"

Ağbaba, çözüm süreci dönemini anımsatırken, şunları anlattı:

"Bu çözüm süreci biz yanlış dedikçe onlar hem Türkiye'nin çeşitli illerinde PKK'nın örgütlenmesi müsaade etti hem de Kandil ile beraber iş birliği yaptı. 2013'ün Nevruz'unda İmralı'dan koster, özel uçakla mesaj iletenler şimdi bizi suçluyor. Suçlu arayacaksan Soylu'nun çektirdiği resimlere bak. Bunlardan niye sorumluluk duymuyor? Nerede hırsız, namussuz, nerede dolandırıcı varsa Soylu ile resmi var.

"11 YIL BOYUNCA HULUSİ AKAR'IN ADETA YANINDAN AYRILMAYAN, GÖLGE GİBİ GEZEN MEHMET DİŞLİ'DEN DOLAYI HULUSİ AKAR'A HESAP SORMUYORSUN"

Ayrıca biz bu raporları yazıncaya kadar sen FETÖ ile iş birliği yapıyordun. O FETÖ ile iş birliğin sonucunda devletin kademelerine yerleştirdiğin insanlar geldiler Meclis'i, Boğaz Köprüsü'nü bombaladılar. Genelkurmay'ın önünde kurşun sıktılar, 251 şehidimiz var. 11 yıl boyunca Hulusi Akar'ın adeta yanından ayrılmayan, gölge gibi gezen Mehmet Dişli'den dolayı Hulusi Akar'a hesap sormuyorsun ya da Ergenekon'da, Balyoz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne savcılar aracılığıyla düşmanın yapmadığını yapan Recep Tayyip Erdoğan'a sormuyorsun, savcı Zekeriya Öz'ün hesabını Recep Tayyip Erdoğan'a sormuyorsun. O gün adete Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yok eden gazetecisinden kumpasçısından hesap sormuyorsun. O gün Mehmet Baransu'yu baş tacı ediyorsun, 11 yıl sonra bizi suçluyorsun. İnsanda ahlak olur ar olur. Bu utanmazlar kendi pisliklerini, açıklarını kapatmak için bize saldırıyorlar. Ama bilsinler ki bu saldırı bizim üzerimizde leke bırakmaz. Biz her zaman terörün karşında olmuşuz. Terör nereden gelirse gelsin terörün karşında olmuşuz."

"SEN KANDİL'DE PİKNİK YAPARKEN BİZ BU ÇÖZÜM SÜRECİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU SÖYLÜYORDUK"

Çözüm süreci döneminde AKP'nin yöneticilerinin sözlerine dikkat çeken Ağbaba, şöyle konuştu:

"Ne demiş, bugün bize saldıran troliçe, 'Abdullah Öcalan ölmeyi değil yaşatmayı seçti.' AKP milletvekili ne demiş, 'PKK ve IŞID terör örgütü değil, politik hareketlerdir.' Ne demiş Tayyip'in danışmanı, 'Öcalan, Ortadoğu'da Türkiye'nin önünü açıyor.' ya da bir başkası ne demiş, bugün AKP'nin yönetiminde olan, 'Abdullah Öcalan, dünyanın geleceğini çok iyi okuyor.' Terörist arıyorsan, terörist ile iş birliği arıyorsan aynaya bakacaksın kardeşim. Biz ömrümüzde PKK'nın elini sıkmamışız. Ömrümüzde terörün, teröristin elini sıkmamışız. Sen 2013, 2014'te terör örgütü ile Kandil'de piknik yaparken, İmralı'da devletin görevlileri ile Öcalan'a 'başkanım' derken biz bu çözüm sürecinin yanlış olduğunu söylüyorduk."