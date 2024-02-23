Vatan Partisi Üyeleri Galata Köprüsü'ne Pankart Astı
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Galata Köprüsü'ne 'Terörle pazarlık edenler İstanbul'u yönetemez' yazılı pankart astı. Ancak pankart izinsiz olduğu gerekçesiyle kaldırıldı.
Vatan Partisi üyeleri, Galata Köprüsü'ne "Terörle pazarlık edenler İstanbul'u yönetemez" yazılı pankart astı.
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndan bir grup, üzerinde "Terörle Pazarlık Edenler, İstanbul'u Yönetemez" yazısı olan pankartı köprünün korkuluklarına astı.
İzinsiz asılan pankart, daha sonra kaldırıldı.